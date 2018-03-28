脸书用户数据外泄 传朱克伯格将到美国会作证

朱克伯格据报决定在数周内到，美国国会作证，正制订作证策略。-路透社-（华盛顿28日讯）美国有线电视新闻网（CNN）引述知情人士报导，美国社交网站面子书（Facebook）创办人兼首席执行员朱克伯格，将前往美国国会，针对面子书用户的资料被不当使用一事解答议员提问。

报导指，在议员、传媒、公众的庞大压力下，33岁的朱克伯格明白“丑妇终须见家翁”，故决定在数周内到国会作证，正制订作证策略。

美国国会参议院司法委员会主席格拉斯利（Chuck Grassley）周一邀请朱克伯格、谷歌（Google）首席执行员披猜（Sundar Pichai）以及推特（Twitter）首席执行员多尔西（Jack Dorsey），出席4月10日的听证会，解答客户资料隐私问题。未知披猜及多尔西是否答应出席。

彭博社的报导则说，朱克伯格将出席众议院能源及商务委员会4月12日的听证会。

事缘英国政治分析研究公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）在未经用户同意的情况下，获取了5000万面子书用户的个人资料。之后，这些数据被怀疑不正当地使用于政治目的，并影响了2016年美国总统大选和英国脱欧公投。

事件导致大量用户对面子书的信任产生动摇，“删除面子书”成为社交媒体上的一大话题标签；面子书公司的股价暴跌，美英国会都要求朱克伯格等面子书高层接受质询。

较早时，朱克伯格已拒绝前往英国国会作证，只建议由公司的首席科技主管或产品主管出席。

不过，英国国会下议院文化、媒体和体育特别委员会主席柯林斯表示，目前面子书面对的指控严重，认为由朱克伯格亲身出席解释比较合适。