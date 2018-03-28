受贿逾10亿人民币！中国贪官罕见判死刑

临汾市中级人民法院认为，被告人张中生（中）的行为构成受贿罪、巨额财产来源不明罪。-图取自网络-（太原28日讯）中国山西省临汾市中级人民法院周三审理前吕梁市副市长张中生受贿、巨额财产来源不明案，判处死刑并立即执行。这是中共第十八次全国代表大会（十八大）以来，贪腐犯罪适用死刑的第一案。

新华社报导，法院方面指出，张中生在1997年至2013年期间，以山西省中阳县县长、县委书记、吕梁地区行署副专员、吕梁市委常委、副市长等职务便利，为他人在煤炭资源项目审批等事项上提供帮助，藉以索取、非法收受逾10亿4000万元人民币（约6亿4181万令吉）财物，其家庭财产、支出亦明显超过合法收入。

判决依受贿罪判其处以死刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；按巨额财产来源不明罪，判张中生入狱8年。

法院同时判决，对张中生受贿所得财物和来源不明财产及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。同案还有两名被告因犯洗钱罪，被判处相应刑罚。

这是中共十八以来，贪腐犯罪适用死刑的第一案，但就已公开情节，与过去中共几位“大老虎”相比，张中生并非最贪腐的官员。

中共十八以来受贿过亿的贪官不少，包括前中国全国人大环境与资源保护委员会副主任白恩培、前广东省政协主席朱明国、前国家能源局煤炭司副司长魏鹏远等人，但皆判决死缓。