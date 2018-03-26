沙地拦截也门叛军导弹 碎片击中民居一死两伤

目击者表示，听到巨大的爆炸声，空中也出现闪光。-图取自网络-（利雅得26日讯）沙地阿拉伯成功拦截7枚由也门发射的导弹，导弹碎片击中民居，造成一死两伤。

由沙地领导的多国盟军周日表示，也门胡塞武装当晚向沙地境内发射了7枚导弹，其中3枚射向沙地首都利雅得，另4枚射向靠近也门的沙地边境地区。

这些导弹均被沙地防空部队用“爱国者”导弹成功拦截并摧毁。

目击者称，听到巨大爆炸声及看到天上有闪光。

不过，射向利雅得的一枚导弹被摧毁后的碎片落到一处民宅，导致宅中一名平民死亡、2人受伤，死伤者均来自埃及。

这次盟军干预也门内战以来，首度有来自也门胡塞武装的导弹，在利雅得造成死伤。

不过，网上流传多段未经证实的视频，称是当晚沙地发射的一枚“爱国者”导弹射向半空后失灵，转弯坠落民居。

另据也门萨巴通讯社报导，胡塞武装证实在周日夜间向沙地境内4座机场发射多枚弹道导弹，其中包括利雅得哈立德国王国际机场。同时还有数枚导弹射向其他目标。

胡塞武装称，本次行动是对沙地领导的多国盟军“杀害也门人民的复仇”。

2014年9月，也门胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领该国南部地区，迫使也门总统哈迪前往沙地避难。2015年3月，沙地等国发起代号为“果断风暴”的军事行动打击胡塞武装。

作为报复手段，胡塞武装经常向沙地境内发射导弹。在联合国斡旋下，也门冲突各方曾进行和谈，但至今各方未达成共识。