推动美国枪管改革 18岁女生成新领袖

冈萨雷斯在台上作压轴分享，忆起不幸罹难的同学时，让眼泪徐徐滑下。-路透社-（华盛顿25日讯）美国高中生周六发起枪管大游行，首都华盛顿80万人出席。有学生代表在台上发言时指出，议员若再不管制枪械，就会给民众以选票赶出国会。

综合外媒报导，佛罗里达州2月14日发生校园枪击案，17名师生命丧无情枪火之下，引发美国学生牵头行动。他们不想再如以往，在惨案发生后枪械管制不了了之，学生被称为“美国大型枪击世代”（mass shooting generation）。

理着小平头，一字一句铿锵有力演讲，18岁的艾玛冈萨雷斯（Emma Gonzalez）是2月佛州校园枪击案的幸存者之一。她走到国会山庄下的讲台上，作压轴分享时说：“枪械暴力如枪柄般冰冷，每个曾经感受过的人都会明白。6分20秒加上一支AR-15攻击步枪，我朋友卡门从此不再向我投诉练琴有多辛苦；费斯不再叫凯拉‘阳光小姐’；阿历斯不会再和兄弟赖恩一同上学......”

华盛顿的宾夕法尼亚大道接通白宫和国会山庄，有“美国大街”之称是不少大型示威活动的举行地点。-路透社-眼泪开始沿着她的脸庞滑下。台下望着这位面上带着倔强却不发一言的超短发女生，大家都不知道如何是好。有人开始向她高叫口号以示支持，但更多的人却是陪着她，一同怀念、一同饮泣。

过去反枪枝游说都是由政治人物或是家长发起，但冈萨雷斯在一场抗议活动中，高声揭露美国枪枝泛滥的弊病，获得许多反枪枝团体的力挺。

随着示威结束，她向示威者提出压轴要求：“在最后关头，走出来投票吧。”美国国会中期改选将在11月举行。在周六的首都大游行中，不少民众高呼“逐出议会”（Vote them out），矛头直指不肯管制枪械的议员。

这场由高中生发起、名为“为我们生命游行”（March For Our Lives）的示威活动，获得美国华盛顿及全球逾800个地方响应。在华盛顿，学生、家长、民众以及艺人等齐集在宾夕法尼亚大道，电视台估计参加人数多达80万，是18年来最大规模游行。