“无法相信首相！”日揆恐因贱卖国土丑闻下台

在周日的自民党大会上，安倍发言时为事件致歉，并表示作为首相，最终的责任落在自己身上。-路透社-（东京25日讯）日本自民党在周日举行党大会，首相安倍晋三发言时就篡改国有土地遭贱卖文件事件道歉，并谓作为首相要一力承担。

综合外电报导，日本财务省早前承认，官员曾经篡改文件，粉饰首相夫人安倍昭惠涉嫌违规的行为。事件一直发酵，甚至令执政自民党提早部署，将来由谁人接替安倍晋三。

在周日的自民党大会上，安倍发言时为事件致歉，并表示作为首相，最终的责任落在自己身上。

因为“森友学园”风波，安倍民望急挫， 63岁的他本希望在9月的自民党总裁选举中再次连任，从而成为日本史上就任时间最长的首相。

而岸田文雄被认为是“后安倍时代”接任安倍晋三成的热门人选。他上周访问香港时，认为安倍现时不用辞职，但要重建国民信赖。

安倍曾坚称清白

日本媒体去年2月报导，森友学园2016年以超低价购得一块国有土地，用于建造小学。安倍昭惠原定出任名誉校长。

外界质疑，森友学园原理事长笼池泰典与安倍夫妇关系密切，低价购地一事涉嫌行政干预。笼池泰典先前说，安倍昭惠曾代表安倍为办学捐款100万日元（约3万7347令吉）。

本月，“地价门”在日本政坛再掀波澜。日本财务省承认，向森友学园“贱卖”国有土地过程中，14份文件遭篡改，显示事情“特殊”、涉及安倍昭惠等高层人士的内容遭删除。安倍内阁所获民意支持率大跌，超过60%民众认为首相对财务省篡改文件负有责任。

由于安倍之前曾斩钉截铁地表示自己与太太都是清白的，更扬言若有证据证明他们和事件有关的话，他就会辞职。为此，有分析称，这次丑闻有可能令安倍下台。