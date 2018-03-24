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港男游台杀女友 无引渡协议恐脱罪惹议

综合报导

Saturday March 24, 2018
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香港男子杀死女朋友后将其尸体藏于粉红色行李箱，然后搭上捷运至郊外弃尸。-图取自网络-香港男子杀死女朋友后将其尸体藏于粉红色行李箱，然后搭上捷运至郊外弃尸。-图取自网络-（香港24日讯）一对年轻香港情侣同游台湾，原本要欢度情人节，男方却将女方杀害并弃尸。虽然陈男已落网，但因犯案和弃尸地点都在台湾，使得香港检警只能用窃盗罪将其起诉，且若无法举证他在香港就已计划杀人，当地律政司未来也很难用杀人罪起诉凶手，法律漏洞引发争议。

2月上旬，21岁女子潘晓颖和男友陈同佳同游台湾，疑似在旅行中发生争执，陈姓男子涉嫌在旅馆杀害潘姓女友后，将尸体以粉红色行李箱装箱，搭上捷运至郊外弃尸。

陈男在2月中旬独自返港，女方父母遍寻不着女儿后向香港、台湾警方报案，陈男被港警约谈，事件才在3月中旬曝光。

台湾警方在3月13日依照陈男的供词，于淡水竹围捷运站附近寻获潘女遗体，但已经部分腐化成白骨。

香港仅以窃盗罪起诉

由于陈男已经返回香港，在港台没有引渡条例的情况下，陈男在香港只能依返港后盗用女友信用卡的“窃盗罪”，以及处理潘女手机相机等物品的“处理赃物罪”被起诉。

根据台湾《苹果日报》报导，陈男3月15日于香港出庭时态度冷静，并没有对杀人一事有所回应。

英国广播公司（BBC）中文网报导，台湾对这起港男杀人案具有司法管辖权，意即就是可以审判嫌疑人， 让其服刑。台湾是“属地主义”── 不管哪一国人在台湾犯罪，台湾都有权管辖。

而香港法律也是属地主义，但陈男所涉犯罪行为在台湾，台湾律师刘炯意说：“原则上这个案子，香港对陈男没有管辖权，除非该男在香港已经有预谋（有犯罪行动、有犯罪计划，只有犯意不算）。如果是在台湾临时起意的，香港就不能处理他。”

在台受审或判死刑

根据台湾警方目前取得的证据，陈男在台湾会以杀人罪及遗弃尸体罪被起诉。陈男在台湾审判，会面临至少10年以上监禁，甚至可能判处死刑。杀人罪在2017年台湾《刑法》修法后，“致人于死”相关罪责的追诉权时效，从现行的30年，改为“无限期”。

香港大学法律学系教授傅华伶说：“他的行为结果都在台湾发生，和香港没有实质上的联系，所以很难以杀人罪在香港提起诉讼。”

根据台湾官方统计，每年香港到台湾旅游的游客超过100万人次。律师刘炯意称，如果这件案子能引起民间广泛的关注，掀起舆论压力，陈男被引渡回台的可能性会提高。

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