法国又传恐袭！IS枪手闯超市连杀3人

大批警察赶到Super U连锁超市现场封锁附近街道，国家宪兵特勤队也奉召到场。-路透社-（巴黎24日讯）一名宣称效忠伊斯兰国（IS）的男子在法国南部持枪闯入超级市场并挟持人质，造成3人死亡和16人受伤，其中2人伤势严重。

综合外电报导，案发在当地周五早上约11时，现场是法国南部城镇特雷比（Trebes）Super U连锁超市。当地传媒报导，该名枪手先在距离特雷比数公里的卡尔卡松（Carcassonne）击毙一人，并驾车尾随4名警察，开枪打伤其中一名警察的肩膀后，前往特雷布闯入超市挟持人质。

有目击者指现场传出多下枪声，警方最后攻入超市将枪手击毙，相信他是单独犯案。

据报枪手是一名摩洛哥毒贩、现年26岁的拉克迪姆（Redouane Lakdim）。声称自己是IS战士的他，干案时曾经高叫“真主伟大，我会把你们杀光”。他又要求当局释放2015年巴黎连环恐袭案中，唯一生还的嫌犯阿布德萨拉姆（Salah Abdeslam）。

法国内政部指，枪手曾涉及轻微罪行，当局不认为涉及恐怖威胁，但亦有消息指，枪手可能到过叙利亚受到极端思想影响。

伊斯兰国组织宣称，此次袭击是回应组织呼吁针对西方敌人的行动。法国警方其后把与枪手同住的女子扣留问话。自2015年以来，法国发生多宗伊斯兰极端分子袭击事件，导致逾240人死亡，法国一直保持高度警惕。