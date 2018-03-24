印尼政客又打宗教牌！制造反伊斯兰假象陷害总统

印尼网络犯罪总监法蒂尔（中）周五向记者汇报，警方如何调查通过社交媒体传播挑唆性问题、假新闻以及憎恨言论的案件。-路透社-（万隆24日讯）印尼近来屡屡发生伊斯兰学校、清真寺、传教士遭攻击事故，该国情报人员相信，有不怀好意的政治人物在幕后操纵，目的是要在穆斯林社群中制造在总统佐科维多多的治下伊斯兰遭围攻的恐慌。

路透社报导，雅加达附近一个城镇的清真寺负责人不久前遭人刺伤，另有一名伊斯兰学者收到匿名恐吓信，恫言要杀害10名传教士。社交媒体也广传伊斯兰学校及传教士遇袭的视频，尽管警方已证实那是假新闻，但仍造成穆斯林社群人心惶惶。

印尼6月将有171个地区举行选举，包括西爪哇省长与各地县市长，结果将影响2019年总统大选。

万隆市长卡米尔（Ridwan Kamil）也参与竞选西爪哇省长，有望当选的他透露，过去数月网上不断有人散播谣言质疑他对伊斯兰的忠诚度。

卡米尔拒绝透露政敌是谁，仅说：“如果你是一位非穆斯林，他们就将你标签为异教徒。如果你是一名穆斯林，他们就会说你不够虔诚。”

“他们想发出的讯息是，这个国家不安全，这个政府要倒了，所以我们需要换政府。谁将获益？自然是那些挑战佐科的人。”

警方有意低调处之

根据路透社调查所得，近日在爪哇省发生的一连串攻击事件，背后都是由激进穆斯林组织“捍卫伊斯兰阵线”（FPI）所策划。该组织因以伊斯兰的名义进行仇恨犯罪和暴力活动而恶名昭著，并是反前雅加达特区华裔首长钟万学的领军力量。

然而，印尼警方却有意低调处理此事。印尼国家警察总长狄托（Tito Karnavian）表示，这一波暴力事件并没“大规模和有系统”地出现，反指责是网民“添油加醋”，才让穆斯林社群感到不安。他称，实际上只发生了3宗攻击事件，以及网上流传了42宗假新闻。

尽管如此，情报人员、伊斯兰宗教领袖和政客都认为，有人故意通过破坏及威胁宗教领袖、学校和清真寺，并通过网络传播这些消息，来散播族群不和的印象。安全情报局总监古纳万（Budi Gunawan）形容这种手段为“猖獗的抹黑运动”。