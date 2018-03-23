特朗普启动“贸易核弹”！报复中国窃知识产权

美国总统特朗普签署备忘录，将对中国销往美国的货品课征高达600亿美元关税。-路透社-（华盛顿23日讯）美国总统特朗普周四签署备忘录，将对中国销往美国高达600亿美元（约2346亿令吉）的货品课征关税，表示这是为了报复中国“窃取”美国智慧财产。世界两大经济体的贸易关系紧张升高。

综合外电报导，特朗普在记者会说：“我视中国为朋友”，但美国与中国之间的贸易差额已经“失控”。他表示，对中国祭出《301条款》制裁，对总值高达600亿美元的中国出口产品开征高额关税。

特朗普称，美中贸易赤字已失控，约高达5040亿美元（约1兆9704亿令吉），而且存在庞大的“知识产权被盗情况”。

在签署向中国征收关税的备忘录前，特朗普指这是全球任何国家历来录得的最大贸易逆差，而知识产权被盗情况持续，这方面损失亦高达数以千亿计美元。

美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）先前表示，涉及商品将包括中国的高科技产业，也可能限制中方在美的投资项目。

美国贸易代表署将提出遭受课税的中国产品名单，经过60天的谘商期之后才会实施。

这是特朗普上任以来，第一项针对中国的贸易行动，特朗普一直责怪中国使美国制造业受损，害美国人失业。美国这项决定恐引起中美贸易大战，专家更担忧，这不仅仅是中美两国之间的战争，还是全球贸易战的开端。