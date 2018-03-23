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国际

立刻反击！中国回呛对美加征25%关税

综合报导

Friday March 23, 2018
11:39 AM GMT+8

最后更新:
March 23, 2018
11:46 AM GMT+8

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中国第一阶段将对美国的鲜果、干果、坚果、红酒、花旗参及无缝钢管等加征15%关税。-路透社-中国第一阶段将对美国的鲜果、干果、坚果、红酒、花旗参及无缝钢管等加征15%关税。-路透社-（北京23日讯）美国总统特朗普周五凌晨宣布对中国课征关税后，中国不甘示弱立刻回击。中国商务部宣布，将对部分美国进口产品加征15%至25%关税，以平衡因为美国对进口钢铁和铝产品加征关税所带来的损失。

综合中国媒体报导，中国商务部所发布的清单中，包含7大类共128种商品，涉及美对华约30亿美元（约117亿令吉）出口。其中的120项将多课征15%关税，例如水果、干果、坚果、葡萄酒、花旗参、无缝钢管，以上美国产品于2017年对中国的出口额达到9亿7700万美元（约38亿1961万令吉）。

另外的8项则加征25%关税，包括猪肉和猪肉制品、回收铝等等，这8种美国商品2017年对中国出口则达到19亿9200万美元（约77亿8779万令吉）。

商务部透露，此举是为了平衡美国加征进口铝产品和钢铁关税后，对中国所造成的利益损失。

中国商务部发言人指出，该清单是按照世贸组织“保障措施协定”所拟定，如果中美双方未能达成贸易协议，就会对120项商品课征关税，并在进一步评估后对后8项商品课税。

发言人还敦促美国尽快透过协商来解决问题，避免中美关系产生裂缝。

中国：奉陪到底

中方过往已多次明确表明立场，不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战。中国有信心、有能力应对任何挑战，希望美方悬崖勒马，慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。

据悉，美国公布对华相关贸易措施后，中国驻美国大使崔天凯在中国驻美国大使馆的面子书上表示，中国不希望打贸易战，惟如果有人要打，将作出反击及报复行动。

“如果有人硬来，我们（中国）乐意奉陪，看谁撑得更久。”他又强调，中国会尽一切力量保护其合法利益，并维护全球贸易体系。

随后，中国驻美国大使发表正式声明强调，中方不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。如果美方执意要打，中方将奉陪到底。

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