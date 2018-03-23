中国越来越“安全”！16省市已布人脸识别“天网”

“天网”号称是世界上“最大的监控系统”，目前全中国估计有1亿7000万个监控镜头。图示天安门广场上的监控摄影机。-路透社-（北京23日讯）中国“天网”监视系统因外媒实测7分钟就能抓到人而声名大噪。这套系统目前已布建于16个省市自治区，号称人脸辨视准确率达99.8%以上，把全中国人口的人脸过滤一遍，只要一秒钟。

英国广播公司（BBC）记者苏德沃思（John Sudworth）去年12月曾获准独家采访并实测建置于贵州省贵阳市的“天网”系统。他的脸部被扫描登录为嫌疑犯后，从市区没入茫茫人海，仅7分钟就被中国警察拦获。

贵阳市长陈晏18日接受新浪新闻议事厅专访时表示，近几年，贵阳在全市的公共场所，布建了两万多个“天眼”，这让贵阳的抢劫案从以前最高时期的“一天上百起”降到现在的0.5起。

他还向歹徒放话：“你只要敢抢，我们非常短的时间内一定会把你抓到！”

《工人日报》周五报导，该报记者近日在研发生产天网系统的某科技公司亲身体验，尽管在摄影镜头前不停变换头部方向，戴上口罩、摘下眼镜、戴上墨镜、戴上帽子，企图降低人脸识别系统判断出的相似度，但记者的正面照和个人讯息依然快速出现在大荧幕中。

一秒“筛”遍全中国人口

该公司联合创办人袁培江透露，这套天网目前已经应用在全国16个省、市、自治区。依靠布建在大街小巷各个角落的监视器，警方可在第一时间发现嫌犯或失踪人口出现的位置，系统还可绘制出人在城市的轨迹，警方可藉此顺藤摸瓜用于抓捕。

今年新年期间，中国铁路警方大规模使用人脸识别技术，从“刷脸进站”到人脸识别智能眼镜。-路透社-他指出，天网依靠的是动态人脸识别技术，能够准确识别超过40种人脸特征，可以根据视角不同、光线明暗差异、动态静态条件等情况，准确识别出人脸。

此外，该系统速度也非常惊人，可实现每秒比对30亿次，花1秒钟就能将中国人口“筛”一遍，花2秒钟便能将世界人口“筛”一遍。

他并宣称，动态人脸识别技术的准确率非常高，目前1:1识别准确率已经达到99.8%以上，而人类肉眼的识别准确率为97.52%。

报导并指出，天网在实战中的表现也非常出色，仅在过去两年，全国就有超过2000名逃犯难逃“法眼”，被警方逮捕，在新疆、西宁、贵阳、山西、河南、云南等地的刑侦案、失踪案“屡立奇功”。

报导还指出，2017年6月，新疆某地一派出所接到市民报警，称自己6岁的女儿走失，警方仅凭一张几年前拍的侧脸照片比对，就成功在一家市场的入口前发现女孩。