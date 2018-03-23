又一韩国前总统锒铛入狱 ！李明博承认咎由自取

韩国前总统李明博（中）涉嫌受贿，检方周四深夜前往其私寓逮捕他。-路透社-（首尔23日讯）韩国首尔中央地方法院周四晚签发对 韩国前总统李明博 的逮捕令。韩国检方指，李明博涉嫌收贿110亿韩圆 （约4000万令吉），还曾秘密筹集339亿韩圆（约1亿2328万令吉） 资金。

综合外媒报导，李明博将被关押在首尔东部看守所的单间牢房。因朴槿惠已于去年3月31日被逮捕，韩国在1995年逮捕全斗焕、卢泰愚后，时隔23年重现2名前总统同时锒铛入狱的窘状

李明博被捕前在面子书发布此前写好的亲笔信感言称，自己没有埋怨，只有自责，一切咎由自取。

韩联社报导，这封亲笔信共3页，写于周三凌晨。他表示，回顾自己走过来的路，不论是在企业工作的时候，还是担任首尔市长、总统的时候，都尽了力。特别是就任总统后，他曾决心好好干一番。

李明博承认，虽然他努力消除陈规陋习，追求政治清明，但确实有在今天的民众看来显得不足之处。他说，在总统任内经历世界大萧条以来最严重的金融危机，但韩国在全球以最好的面貌克服了危机。

检方：有毁灭证据之虞

负责逮捕必要性审查的法官朴范锡就逮捕证签发理由表示，案件事实基本清楚，案情重大，犯罪嫌疑人位高权重，有毁灭证据之虞。

检方指控李明博犯有受贿、侵吞、逃税、滥用职权等10多项罪名。检方可在最长达20天的羁押状态下查办李明博案，深究余罪，扩大战果。

李明博将在4月10日羁押届满，鉴于检方已表示将扩大调查，预计届时将会对李明博提起公诉。检方也有可能在本月底或下月初起诉，以免影响6月地方选举。