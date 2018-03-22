美国加征重税！中国：放马过来，谁怕谁！

特朗普（右2）2017年对中国进行国事访问时，与习近平（右）在北京人民大会堂，见证两国企业签署多项商业协议。-路透社-（华盛顿、北京22日讯）中美贸易争端白热化，美国总统特朗普预计将在周五宣布，对中国进口商品加征最高达600亿美元（约2352亿令吉）的惩罚性关税。中国也拟向美国进口农产品和生猪征税。双方各有报复手段，贸易战烟硝味弥漫。

综合外媒报导，白宫周三表示，特朗普将于美国东岸时间周四下午12时30分（大马时间周五凌晨零时30分）签署备忘录，对中国进口货征收关税。

中国官媒《环球时报》发表社论指出，中国届时一定会限制美国大豆进口，作为特朗普发动贸易战的报复：“中国2017年一共进口了9000多万吨大豆，美国占了3000多万吨，如果中国把美国的部分减少一半，对中国什么大影响都不会有，但美国的豆农肯定要叫起来。他们原本大多是特朗普的支持者，让他们去向特朗普讨公道吧。”

《环球时报》警告：“中国人的爱国主义和集体主义情怀届时很可能会发生作用，抵制美国汽车等大路货的口号说不定就会响彻中国互联网，并得到响应。到时反击美国贸易战的不仅是中国政府，会有很多中国老百姓愿意把它变成‘人民战争’。不信？就请来试试。”

该报还说：“说到价格上涨，它是贸易战必然导致的结果，而且不光中国食用油和猪肉可能涨价，美国的日用消费品更要涨价。这的确相当于美国割了中国一块肉，中国打掉美国一颗门牙，到底谁更疼很难说，但有一点可以肯定，中国忍痛的能力比美国强。”

美国贸易代表办公室去年8月宣布按《贸易法》第301条，就中国涉嫌侵犯美国知识产权展开调查。该名白官官员没有说明关税针对货品及总值有多少，但表示总统“将根据美国贸易代表办公室的调查结果，宣布已决定采取的行动”。

美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）表示，关税会针对中国高科技产品，亦可能包括限制中国在美投资的措施，服饰业也可能收到影响。