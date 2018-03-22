私隐外泄掀Unlike潮！网民号召删除FB帐号！

面子书活跃用户超过20亿，旗下并有热门程式Instagram、WhatsApp和Messenger。-路透社-（华盛顿22日讯） 美国社群媒体巨擘面子书（FB）公司爆出用户个资外泄丑闻，声誉大挫，网民发起“#删除面子书”（#deletefacebook）运动，周三标签遍地开花，这家全球最大网络公司之一如今面临存亡危机。

法新社报导，助美国总统特朗普打选战的英国“剑桥分析”公司，近日被爆撷取并滥用5000万名面子书用户的个资，面子书近日因此受到国内外抨击。

WhatsApp共同创办人、如今在通讯软体对手Signal旗下的阿克顿（Brian Acton）周三也加入这个活动，在推特（Twitter）上发文：“是时候了，#删除面子书。”并说：“删掉、遗忘。是时候关心自己的隐私了。”

美国气象频道（Weather Channel）的产品经理科恩（Donella Cohen）在面子书发文说，午夜过后，她将不再使用面子书。

“最新揭露的消息显示这个平台有多腐败、对社会充满危害。”“我希望能出现一个新的社群网站，一个不这么贪婪、不会为了巨大的金钱利益去做政治勾当的网站。”

美英媒体吁砍帐户

美国财经新闻台（CNBC）的科技版发表文章，提醒读者要小心面子书上的问卷调查及应用程式，并应该在私隐设定中保障自己，例如完全弃用第三方应用程式。

英国《卫报》科技版亦以“如何保障你的面子书私隐——或彻底删除帐户”为题，指导读者对于不认识的应用程式，要禁止他们运作。

两篇文章的最后忠告，无独有偶都是：删除面子书帐户。按下“确认”键后等90天，《卫报》说：“未到9月，你亦可以不再用面子书了。”

各界目前都在观望，这场运动会不会动摇任何面子书高层的位置。议题在社群媒体延烧，连面子书上也掀起大量讨论。

专家：断干净不容易

但分析人士指出，面子书已经和网络运作密不可分，不太可能快速淡出大众生活，例如新闻文章上的按“赞”和留言系统，以及能够触及非面子书用户的广宣网络。

纽约雪城大学（Syracuse University）传播学教授格里基尔（Jennifer Grygiel）说：“有些人当然会删掉面子书，但要完全删掉，意味着用户得连同Instagram、WhatsApp和Messenger全都删除。这对很多人来说并不实际，因为社群媒体已和日常生活息息相关。”

芬兰防毒软体公司芬安全（F-Secure）传播部门主管巴普罗斯科（Sandra Proske）表示，要和面子书“分手”不容易，“对某些人、甚至某些国家来说，面子书就是网络的代名词”。