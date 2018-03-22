任何车都可能撞上？Uber自驾车撞人画面曝光

亚利桑那州警方公布车祸发生瞬间影像，只见49岁的死者牵着脚踏车，从没有路灯照明的马路中窜出。-路透社-（凤凰城22日讯）美国叫车软件服务运营商优步（Uber）一辆自动驾驶车辆，当地时间18日晚间在美国亚利桑那州首府凤凰城都会区坦佩市（Tempe）撞死一名路人，再度引发各界讨论自驾车的安全性是否成熟，警方如今也释出了行车纪录器供外界参考。

路透社报导，肇事车辆行车记录仪拍下的视频显示，当时这辆车正在一条黑暗的街道上行驶，车灯打开，一名女行人推着脚踏车突然出现在车头前，测试车辆来不及作出任何反应就撞了上去。

根据警方发布的车内视频截图，当时优步测试车上有一名操作者坐在驾驶座上，摄像机拍下了他在事故发生的一瞬间一脸惊恐的样子。但视频显示，这名操作者在事故发生前的5秒钟一直在低头朝下看，而他的责任是在发生紧急情况时接管驾驶。

优步周三发声明指影片令人不安及心碎，称会与受害者的亲人同在，现已停止测试无人车，正协助相关部门调查事件。

尽管亚利桑那州警方曾表示，此次事故的责任可能不在优步一方，在当时的情况下，无论是有人还是无人驾驶，都很难避免发生事故。

但有专家认为，在这起意外中，自驾车的感应器应该要能察觉出行人的动向，“虽然光从影片中无法得出太多资讯，但有一点是确定的，那就是优步必须修正他们的自驾车软体。”