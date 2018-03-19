极保守派主导沙地社会 王储：我们都是受害者

32岁的穆罕默德，拥有推动沙地经济和社会改革的雄心壮志和充沛精力。-路透社-（华盛顿19日讯）沙地阿拉伯王储穆罕默德亲王将于20日（周二），在华盛顿与美国总统特朗普会面。

法新社报导，美阿两国的共同敌人伊朗，将会是双方会议焦点。但这名现年32岁的强势王储也希望藉这次机会，展现他带给沙地社会的全面性改变，以及沙地在包括也门内战、与卡塔尔的外交争执等对外政策上，正日益自信坚定。

以下是从穆罕默德18日接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问撷取的内容：

● 女性角色

穆罕默德已在女权方面实施一些改革，并放宽衣着限制、提升女性参与职场，其中最引人注目的，则是解除女性开车的禁令。

不过，沙地仍旧维持女性在进行多种活动时，须寻求男性亲属许可的“监护人制度”（guardianship）。

穆罕默德受访时说：“我国有些极端人士禁止两性混杂、男女聚集不加区别和两性在一起工作。这些想法有很多都与先知时代的生活方式相悖。”

“我们全都是人，没什么不同。”

● 沙地极端主义的根源

王储承认沙地社会受到特别严格的保守伊斯兰教支系主导，他认为这种情况可回溯至1979年，当年发生了伊朗伊斯兰革命，以及麦加大清真寺被极端分子占据的事件。

面对极保守派主导社会的局势，穆罕默德说：“我们都是受害者，我的这一代因此受害特别深。”

“这不是真正的沙地阿拉伯。我想请你们（指CBS）的观众用智能手机查一查，去搜寻1970与1960年代的沙地阿拉伯，他们很容易就能透过照片看到真正的沙地阿拉伯。”

“当时我们就像其他波斯湾国家一样，过着非常正常的生活。女性在开车，沙地有电影院，每个地方都有女性在工作。我们就像全世界其他国家正常人们一样发展，直到1979年那些事。”

● 反贪肃清行动

穆罕默德亲王早前发起的反贪腐肃清行动，让沙地有多位亲王与大亨，被拘留在首都利雅得豪华的丽思卡尔顿酒店长达数周。外界普遍视穆罕默德这种作为是为了巩固权力，而他接受CBS访问时，则花费大篇幅为自己辩护。

他说：“我们在沙地所做的极其必要（而且合法）。”

他表示，他能从被拘留者身上回收超过“1000亿美元”的不当财富，但他也补充：“这（行动）想法不是为了拿钱，而是要惩治贪污并传达清楚讯息：任何涉及贪腐交易的人都将面对法律制裁。”

● 个人财富

不过，穆罕默德也被指控是个伪君子，自己过着富裕的生活，政府却教诲公民要撙节并课征新税。

据《纽约时报》报导，穆罕默德最近还被揭露拥有法国一栋被称为 全球最昂贵住所的城堡 。

他接受CBS访问时，则坚称自己的财富属于私人议题。

他说：“就我的私人花费来说，我是个富有的人，不是穷人。我又不是（印度圣雄）甘地或（南非反种族隔离革命家）曼德拉。”

“不过我个人还把一部分私人收入用在慈善事业上。我把至少51%用在人民身上，49%留给自己。”

● 登基

一旦沙地阿拉伯国王萨勒曼驾崩，身为预定继承人的穆罕默德，可能会在未来50年或更久领导沙地。被问及有什么事可以阻挡他，他回答：“唯有死亡。”