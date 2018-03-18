选过总统坐过牢 台湾作家李敖病逝享寿83岁

李敖一生语不惊人死不休，是台湾无人不知无人不晓的政治人物。-图取自网络-（台北18日讯）罹患脑瘤的台湾知名作家李敖周日上午在台北荣民总医院逝世，享年83岁。

综合台湾媒体报导，李敖家属透过台北荣总医院发布李敖过世的新闻稿，文中透露李敖求生意志强烈，接连度过难关，但近日病况转危，在周日上午10时59分安然离世，与世长辞，享寿83岁，家属也感谢各界的关心。

李敖这一年多来身体状况不佳，去年2月透露长脑瘤，儿子后来也坦承父亲在“鬼门关前走一遭”，李敖因此消瘦许多。

今年1月，资深媒体人粘嫦钰在面子书乌龙爆料李敖病逝于台大医院，遭李敖经纪人郑乃嘉驳斥“消息不实”，此举也惹怒李敖的长女李文，在该篇贴文下方留言痛骂，粘嫦钰得知乌龙爆料后，立刻删除文章并致歉。

上个月初，李敖在微博晒出黑白照，宣传自己的新书，不少网民、粉丝看到都相当兴奋，觉得李敖还能发文应该是病情好转，也纷纷替他祈祷早日康复。

李敖和胡因梦这一对被世人羡慕的男才女貌组合，短短几个月就粉碎了爱情神话。-图取自网络-才情并茂的李敖，除了文学享誉华人社会外，早年与“影坛才女”胡因梦的短暂婚姻，也曾轰动社会一时。

此外，也就在18年前（2000）的今天（3月18日），台湾举行了民主化后第二次的总统民选，是年由陈水扁当选，为台湾政治史上首次的政党轮替。

李敖当时亦代表新党，搭配副手冯沪祥，竞逐这场影响台湾政治发展甚剧的总统大选。尽管“李冯配”当年仅获1万6782张选票，得票0.13%，但仍为当年的选举过程，制造出不少的焦点与讨论。

著作逾百 96本列禁书

姓名：李敖

享寿：82岁（1935/4/25～2018/3/18）

出生地：中国哈尔滨

学历：台大历史研究所肄业

经历：

曾2次入狱，1971年因犯叛乱罪服刑，至1976年出狱；1981年因侵占罪入狱6个月

2000年参选总统失利，2004年当选台北市立委，2006年参选台北市长落选，2007年9月30日成立“中国智慧党”，2011年参选台北市文山区立委落选

感情婚姻：

与前女友王尚勤生下长女李文，1980年和“影坛才女”胡因梦结婚，仅3个月又22天就离婚；1992年再与小他30岁的王志慧（小屯）结婚，育有儿子李戡、女儿李谌

健康：

2003/8 发现罹摄护腺癌第二期，手术切除

2015/11/9 因感冒肺炎住院，治愈返家

2017/2/6 受访透露罹患脑瘤，经纪人称是良性

2017/5/30 传出感染急性肺炎，一度住进加护病房

著作：《李敖回忆录》、《李敖快意恩仇录》等百余本，其中有96本书曾被列为禁书

主持：《李敖秘密书房》、《挑战李敖》、《李敖颠倒众生》、《李敖笑傲江湖》与《李敖Talk秀》等节目