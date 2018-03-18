独领风骚20载！俄罗斯大选普京笃定胜出

约1亿1000万名俄罗斯选民，周日到票站投票选出下一任总统。左为俄罗斯双头鹰国徽。-路透社-（莫斯科18日讯）俄罗斯总统大选周日登场，选前民意调查显示，统治俄罗斯近20年的现任总统普京笃定当选，赢得历史性第4个总统任期直到2024年，成为自史达林以来掌权最久的俄国领袖。

综合外电报导，位于远东地区的票站率先开放，1亿1000万合资格选民可以在当地早上8时至晚上8时，到全国9万7000千个票站投下他们手中一票。

由于俄罗斯国境横跨多个时区，基于时差关系，整个投票将历时22小时才结束。本届大选有超过1500名国际监察员监察选举过程，以确保没有出现选举舞弊。

此次总统大选共有8名候选人，除了普京之外，其余7人支持率不到8%，未开票就可知胜负。由于普京肯定当选，当局转而把焦点投放在冲高投票率上，务求令普京连任总统得到足够认受性。

为提高投票率，除了普京亲自出马呼吁选民投票，当局亦推出一系列宣传活动，包括向首次投票的年轻人送赠免费的演唱会门票，及向年长选民提供癌症筛查。官方预计本次整体投票率约介于63%到67%之间。

不过有自由派媒体就指，当局担心投票率太低影响选举认受性，下令地方政府动员投票。数个城市的学生遭警告，如果不出门投票，考试将被刁难，甚至遭退学。

学校和国营企业的主管也对下属施压，有些甚至要员工提供会去投票的亲友名单。