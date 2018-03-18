中国5月推信用评分 分数太低者禁搭火车飞机

中国积极筹建“社会信用系统”，发改会近日指出，严重违法或失信者，将被禁搭火车以及任何民用航空器。-路透社-（北京18日讯）中国正在推进建设“社会信用系统”，中国国家发改委公布两份文件，5月1日起将限制有严重失信纪录的民众搭乘火车和飞机。

综合外媒报导，中国政府将利用此社会信用系统为民众评分，评分内容包含犯罪纪录、金融犯罪等，甚至还会纪录民众购买的东西、曾说过的话和曾做过的事。

根据中国国家发展和改革委员会发出的通告，将受到惩罚的行为包括在铁路或航空系统内危害安全或造假的举动，譬如伪造票证或冒用证件、强占登机通道、妨碍公务等。

此外，在其他领域如社会保险、证券期货、重大税收、财政性资金管理使用等领域违法者，也会被限制登机和搭火车。

因违法或失信作为的不同，这些人将受到180天内禁搭火车及一年内禁搭民用航空器等不同限制。

忧成国家全面监控工具

中国国务院在2014年提出“社会信用体系建设规划纲要”，表示要在2020年建成此体系，以覆盖社会成员的信用记录和网络为基础，以守信激励和失信约束为奖惩机制，目的是提高全社会的信用水平。截至目前，中国已通过此系统对近700万人祭出处罚。

然而，社会信用系统也面临不透明的争议。 如民众可能因为把自行车停在人行道、或道歉时不够有诚意等小事就遭到处罚，而且事先都不会知道自己是否已被列入黑名单，更别提是否拥有追索权。

有外国媒体和学者质疑这将成为国家全面监控的工具，也会导致曾经犯错的人陷入恶性循环、被社会孤立。