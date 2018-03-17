为何我爸不是李嘉诚？超人回应：别把买房看得太重要

李嘉诚的奋斗史与事业人生充满传奇，为人津津乐道和羡慕，更是许多年轻人的偶像。-路透社-（香港17日讯）90岁高龄的香港首富李嘉诚周五宣布退休的同时，也不忘勉励年轻人，一定要求知，改变，增强自己，因为“知识改变命运”，而且别把买房看得太重要。

综合香港媒体报导，回望过去，本来家庭尚算不错的李嘉诚因战乱而逃难香港，但因遭逢家庭突变而要在年幼便出来社会谋生，奋斗一生成为亚洲富豪、香港首富。

即将步入鲐背之年的李嘉诚，精神矍铄地出席长和及长实集团的2017年度业绩发布会，并在记者会开始时站立说出其感言。

有“超人”之称的他说，自己年少时也很穷，因为战争，他12岁就要工作，一个人从零开始做生意，每一日、每一分钟都在求学问，至今做了78年。还称自己经营生意多年，一心一意，永远不骗人，走正路，一定有路走。

被问到香港年轻人可如何重演其成功故事，他回应表示，1950年时战后几年，虽然有很多机会，但认为今日的年青人一样好多机会，勉励他们最重要是增强自己竞争力，因为“知识改变命运”。他说，一定要求知，改变，增强自己，学习新科技及技术。

被问到当前香港年轻人埋怨买不起房屋，社会上也有俗说说，“自己父亲不是李嘉诚”，以表达对穷困的不满，李嘉诚说，年轻人不应该有这种想法。

他认为，不能把买房看得太重要。“不可能很年轻就买房“，李嘉诚说，“如果女孩子说没有房就不结婚，那如果是我，我就会说，不如趁年轻你再找一个吧。”