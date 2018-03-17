全票连任中国国家主席！习近平今登基

习近平周六上午在全国人大会议上进行宪法宣誓。这也是全国人大会议历史上第一次宪法宣誓。-路透社-（北京17日讯）中国全国人大周六举行全体会议，大会以2970票赞成，没有反对和弃权票，选出习近平连任国家主席。习近平同时以2970票赞成，连任国家军委主席。王岐山以2969票赞成，1票反对，当选国家副主席，做习总“宰相”。

综合港台媒体报导，应该出席当天会议的全国人大代表为2980人，但其中10人缺席，故只有2970名代表参与投票，选出国家主席及副主席、国家军委主席、全国人大常委会委员长等要职。代表们开始投票的一刻，电视直播的信号即时被中断。

习近平当选后，也进行中国首次国家领导人的宪法宣誓，誓词为：“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。”

前中共中央政治局常委、中纪委前书记王岐山，则是在1票的反对下，当选国家副主席。-路透社-据报导，习近平先是经由2017年10月25日召开的中共19届一中全会，被推举连任中共总书记及中共中央军委主席。当天上午再经由中国第13届全国人民代表大会第一次会议的票选，分别连任中国国家主席及中国国家军委主席。

因此，习近平成为兼管中共党、政、军体系的最高领导人，且自周六起全面进入第2个任期。经由中共的一党专政体制，习近平掌握了党、政、军的最高实权，成为名实相符且大权独揽的中国领导人。

美国太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）就表示，可能到2049年中共庆祝建政百年时，习近平仍是中国的国家主席。