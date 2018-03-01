抢发删国家主席任期制 新华社传犯政治错误

外界批评，中国当局修宪是为了让习近平在2023年两任国家主席任期届满后，继续掌权。-路透社-（北京1日讯）中共中央委员会 建议修宪删除中国国家主席任期一事 ，引起国际舆论关注；据报导，抢先以英文发布这项消息的官媒新华社，遭定性为“政治失误”，有人员因此遭撤职处分。

新华社英文版25日下午3时54分，以“中共中央委员会建议修改宪法有关国家主席任期的规定”为题发出快讯，引发关注。一个小时后，新华社才以中文公布中共关于修宪部分内容的建议全文，但未突出“修改主席任期规定”一项。

新华社以英文稿抢先突出报导国家主席任期更改的消息，引起西方媒体大幅报导，在中国海内外社交网站造成议论，但中国内部则淡化处理。

外界批评，中共当局是在“扫除障碍”，好让习近平在2023年两任国家主席任期届满后，继续掌权。

香港《明报》周三报导，中国资深传媒人杨海鹏日前在社交网发布消息，指“有关方面”将此事定性为严重的政治失误，已处理多人，新华社领导也要检讨。

不过，《明报》致电新华社查询时，对外部工作人员表示，相关的报导只发了英文稿；对于有人被处理和社领导作检讨，他表示“完全不清楚，一点都不知道”。

有同样在中央级传媒任职的消息人士称，当时看到新华社英文稿的做法，曾觉得“他们尺度太大”，后来才收到指示删除标有重点的公号文章。