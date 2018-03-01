不理中国反对 美参院通过《台湾旅行法》

台湾总统蔡英文感谢所有支持这项重要法案的美国国会议员。-路透社-（华盛顿、北京、台北1日讯）美国国会参议院当地时间周三一致通过《台湾旅行法》，下一步将提交总统特朗普签署立法。该法案旨在推动美台官员互访，引起中方强烈反弹。

据中央社报导，《台湾旅行法》明确指出，美国国会认为《台湾关系法》制定以来，美国对台湾高层官员访美的自我设限，让美台始终缺乏有效沟通，阻碍双方关系发展，“美国政策理应促进美国与台湾间所有层级的官员互访”。

美国与中华民国1979年起维持非官方关系后，中华民国总统、副总统、行政院长、外交部长与国防部长至今无法访问华府；而美国过去派阁员访台，会避开敏感的国防与外交官员，多以商务、教育部门的交流为主。

如今，《台湾旅行法》有望让美台之间多年来低调且受限的高层级官员互访解禁。

由于周三通过的《台湾旅行法》是直接采用众议院版本，不需再经参众两院协商新版本，法案将直接送交白宫，在特朗普签字后正式立法。

台湾总统感谢美方

在台湾，总统府发言人黄重谚周四表示，美国是台湾在国际上最重要的盟友，诚挚感谢美国国会长期以来对台湾在各领域上的坚定支持。

黄重谚称，会与美国行政部门磋商，就相关事务进行讨论，以提升台美关系。作为国际社会的一员，台湾会持续与美方发展更为坚实的合作关系，共同为区域的和平稳定与福祉贡献力量。

台湾总统蔡英文中午也透过推特（Twitter）发文，感谢所有支持这项重要法案的美国国会议员。

她指出《台湾旅行法》象征美国国会长期以来对台湾的支持；台湾与美国的伙伴关系是印太地区和平与稳定的关键支柱。

台湾外交部发言人李宪章也表示，感谢美国国会参众两院以一致行动，展现对强化台美官员互动交流及深化台美双边关系之跨党派支持。

积极推动法案过关的台湾人公共事务会会长郭正光表示，这将破除台湾高层官员，包括总统蔡英文前往华府访问的障碍。

中国：严重干扰台海局势

在北京，中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上表示，在美国参议院通过《台湾旅行法》后，中方已向美国提出抗议。

此前，中国外交部曾表示，《台湾旅行法》严重违反一个中国原则与中美三个联合公报规定，该法案如获通过实施，将对中美关系和台海局势造成严重干扰，中方对此强烈不满与坚决反对。

中国外交部强调，“一个中国”原则是中美关系的政治基础，敦促美方信守在台湾问题上向中国作出的承诺，停止审议有关议案，并妥善处理涉台问题。

此外，以偏激言论见称的中国官媒《环球时报》，周四也引述曾于1月发表的社评指出，中国会采取行动，让高层互访的台美都付出代价，甚至武力收复台湾。