美国教堂竟办枪支婚礼！附近小学被迫撤离

穿上鲜粉色制服的统一教神职人员，在承诺典礼中一直手持AR-15步枪。该教会相信AR-15步枪象征着圣经《启示录》中记载的“铁杆”。-路透社-（哈里斯堡1日讯）美国佛罗里达州才发生重大校园枪击案，宾夕法尼亚州一所教堂周三竟举行“枪枝婚礼”，数百信徒在婚礼中携带步枪和子弹做的饰品成婚，并称枪枝是“宗教配件”，附近小学被吓得撤离到另一个校区上课。

路透社报导，名为《世界和平统一教》（简称统一教）的教会，周三上午于宾州举行特殊的婚礼活动，数百信徒手持未填弹的AR-15步枪等枪枝、头戴子弹做的头冠参加婚礼，参与者也包括信徒们的孩子。AR-15步枪正是2月14日佛州高中大规模枪击案中的凶器。

教会牧师西恩（Sean Moon）祝福各对新成婚的夫妻，并祈祷“一个和平警察和民兵国度”的到来，称信徒能“通过上帝赐给他们的权利，持有和携带武器，让彼此得以互相保护和维持人类繁荣”。

许多白纱新娘和黑西装新郎带了数十把未装弹的AR-15步枪，到教堂参加“枪支婚礼”。-路透社-该教会相信AR-15步枪象征着圣经《启示录》中记载的“铁杆”，并鼓励信徒携带武器参加仪式，表现信徒“捍卫自己的家庭、社区和天国的能力和意志”。

教堂人员在门口检查每个武器，确保武器没装子弹，并以拉链条绑住，最后整场典礼顺利完成。其中部份信徒戴着子弹制成的头冠。该教堂人员表示，该典礼旨在祝福这些伴侣，而非“无生命物体”，并称AR-15步枪是“宗教配件”。

参与仪式的信徒头戴子弹饰品。-路透社-但教会附近社区的居民表示，由于近期佛州才发生重大校园枪击案，这场婚礼“把大家吓坏了”，并称统一教是“崇拜武装的邪教”。该典礼亦迫使附近的一间小学将学生撤离到另一个校区。

统一教由已故韩国人文鲜明创立，全球各地都有信徒。牧师西恩则为文鲜明之子，该教著名特征是为陌生的男女信徒举行群众婚礼。