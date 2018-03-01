阿富汗总统：愿承认塔利班为合法政党

阿富汗总统加尼表示，政府愿在不设前提条件的情况下，与塔利班组织展开和谈。-路透社-（喀布尔1日讯）阿富汗总统阿什拉夫•加尼（Ashraf Ghani）为结束长达16年的战争，向阿富汗武装组织“塔利班”提议停火及释放囚犯，并欲承认该组织为政治党派。

外电报导，加尼周三在首都喀布尔出席第二轮“喀布尔进程”会谈时表示，政府愿在不设前提条件的情况下，与塔利班组织展开和谈。

他表示，为实现和平与和解进程，政府提出一系列措施，包括停火、承认塔利班为政党、建立信任，以及举行公平自由的选举。

加尼指出，政府正在寻求与塔利班中的温和派，达成一项真实持久的和平协议，并计划启动修宪、释放塔利班囚犯、不再将塔利班领导人列入国际制裁名单，并为该组织在喀布尔及阿其他城市设立办公室等，以展现诚意。

他说，塔利班中与国际及地区恐怖组织有勾连的派别，将不被政府接受，但他呼吁这些组织放弃武力，加入和平进程。同时，他呼吁地区伙伴国和利益相关国家，支持阿富汗和平愿景。

不过，加尼此项宣布，恐加深阿富汗与美国之间的裂痕，因为美国总统特朗普上个月才表示，美国不准备与塔利班谈判，更指塔利班仍从事暴力恐袭。

塔利班周二曾呼吁美国与该组织在卡塔尔的代表“直接对话”。一名塔利班高层在巴基斯坦接受法新社采访时表示，鉴于美国和塔利班才是真正的战斗方，塔利班希望直接与美国对话。

这名塔利班高层并强调，此次平静的对话不需要有巴基斯坦或阿富汗等第三方在场。

这是塔利班两年以来首次准备谈判，以结束自2001年以来与美国对抗的战争。阿富汗政府随即表态称，从不拒绝任何谈判提议。

目前，驻阿美军人数约为1万1000人。此外还有北约和其他国家的驻军约5000人。