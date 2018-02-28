易受外国利用！美国第一女婿禁接触最高机密！

美国总统特朗普的女婿库什纳周二传出机密级别调降，不得再接触高度机密情报。-路透社-（华盛顿28日讯）美国总统特朗普的女婿库什纳传出机密级别调降，不得再接触高度机密情报。有情报界人士指出，这是因为中国等4个国家以库什纳为目标，希望操纵他以取得利益。

美国主流媒体周二引述熟悉内情的美国官员的话指出，白宫幕僚长凯利（John Kelly）为加强控制特朗普政府的内部机密情报，因此加强实施更严格的管制措施，由于库什么纳的背景调查尚未完成，在上周的安全审查中被降级。

这导致身兼特朗普高阶顾问的库什纳，已经不能够再阅读最受珍视的美国情报报告“总统每日简报”（President's Daily Brief）。这项传闻未获白宫证实。

库什纳的海外联系据传是他一直无法通过安全调查的原因。美国《华盛顿邮报》指，库什纳的商界利益十分复杂，加上因从商而欠债，以及欠缺外交经验，令他被至少4个国家视为缺口，希望利用他取得利益。这4个国家包括中国、阿联酋、以色列及墨西哥。

报导指，库什纳与外国人员接触时显得天真，易受蒙骗，引起凯利注意。这是白宫内部忌讳他接触机密、不让他得到安全许可的原因之一。4个国家的驻美大使馆均拒绝回应评论。

“总统每日简报”中包括有呈交给美国总统的高度机密情报分析、中央情报局的隐密行动、来自高度敏感消息来源或盟友情报机关的报告等。

分析指，如果库什纳无法得悉这些资料，将限制了他在重大政策商议时的角色，当中包括对俄罗斯和中国的政策。