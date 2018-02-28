至少拖了4次！泰相：最迟明年2月大选

约300名示威者上周六在曼谷戴着《木偶奇遇记》主角皮诺曹的面具举行集会，讽刺首相巴育是个骗子，一再拖延举行大选。-路透社-（曼谷28日讯）泰国首相巴育周二宣布，最迟将在明年2月举行全国大选。他说具体的时间预料将在今年6月决定。

路透社报导，泰国自2014年发生政变以来多次宣布大选时间但又遭多次推迟，最新一次的时间设定为11月，但就在上个月，军方指定的立法机构修改了选举法，再次推迟大选。

巴育在曼谷受访时说：“我现在清楚的宣布，大选将不晚于2019年2月举行。”

据报导，巴育目前处于日渐高涨的压力下，国内外都在呼吁要求回到平民政府。就在最近几周，数百人涌上曼谷街头游行，敦促军政府不要再推迟选举。

另据新华网报导，巴育当天在首相府回答媒体提问时表示，大选具体时间应在宪法子法生效后的150天内产生，具体大选时间将在今年6月《上议员产生法》和《下议员产生法》获泰国国王批准后商定。

巴育表示，新的政党可以从3月1日开始登记注册，并在向全国维持和平秩序委员会申请后召开必要的会议，已有的政党只可以清点成员，仍然不能进行政治活动。

泰国前副首相、为泰党成员蓬贴帖甘扎纳对此表示，巴育最近一次推迟大选已经让民众失去了信心。“我相信许多泰国人都和我一样，不再相信这位首相说的话了。推迟大选显示出这些拥有权力的人们担心一旦开始大选，他们就不再掌权，这就是他们不愿意举行大选的原因。”

朱拉隆功大学政治学教授提蒂南蓬苏迪拉克也发表了同样的看法，称巴育这次的许诺缺乏可信度，“巴育至少已经宣布过4次大选的时间，这回新的许诺是不可信的。”