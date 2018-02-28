真照片配假名！金正恩曾用巴西护照出游

护照有效期10年，照片是儿童时期的金正恩（右），以及中年的金正日，但两人都用假名，并声称在巴西圣保罗出生。-路透社-（平壤28日讯）5名欧洲国安消息来源告诉路透社，朝鲜领导人金正恩与已故父亲金正日，90年代曾以虚假资料取得巴西护照，再申请签证前往西欧国家。

关于朝鲜主政的金氏家族成员使用假证件出国，传闻很多，但少有具体证据。路透社掌握的巴西护照影印本，先前不曾曝光。

匿名的西欧高阶国安人员说：“他们使用的巴西护照上，很清楚的有金正恩、金正日的大头照，用来向外国使馆申请签证。”

消息来源说：“这代表他们喜欢旅行，也点出金氏家族试图建立可能的逃亡管道。”

朝鲜驻巴西使馆拒绝评论。巴西外交部表示正在进行调查。

一名巴西匿名消息来源说，现在看到的这两本护照交给领事馆签发的时候，是属于空白的合法文件。

其他4名西欧国安消息来源证实，这两本巴西护照名字是Josef Pwag与Ijong Tchoi，至少申请2个西方国家的签证。但不清楚签证是否有核发。这两本护照曾经到过巴西、日本、香港。

日本《读卖新闻》在2011年报导，1991年孩童时期的金正恩曾经用巴西护照到访东京。但这个日期早于护照发行日期。

这两本护照期限同样10年，上面有“驻布拉格的巴西使馆”戳记，发行日期1996年2月26日。持有人出生地皆为巴西圣保罗。国安消息来源说，脸部辨识系统证实，照片就是金正恩与他父亲本人。

有金正恩照片的护照上，名字叫Josef Pwag，出生日期为1983年2月1日。外界对于金正恩生日众说纷纭，有一说认为他比护照上的年龄要老12岁到14岁。

目前已知，金正恩曾在瑞士首都伯恩的国际学校就读，当时他假扮为大使馆司机的儿子。