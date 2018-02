慈善界性丑闻延烧!UNICEF前顾问性侵男童入狱

Unicef一名前顾问被指1965至1968年间,5度性侵犯或性骚扰一名当时年仅13岁的男童。-图取自网络-(伦敦17日讯)国际慈善组织性丑闻风波持续延烧,继 乐施会 (Oxfam)连串挪用公款召妓,无国界医生自爆性侵案件后,最新轮到联合国儿童基金会(Unicef)一名前顾问性侵13岁男童,被判囚6年零8个月。

英国《每日邮报》报导,77岁的彼德纽维尔(Peter Newell)被控3项强暴猥亵罪和2项鸡奸罪。他并被列入终身性犯罪备份名单,永不能参与有儿童出现的工作。

讽刺的是,此人过去多年来身为争取儿童权益要员,甚至有份撰写Unicef有关儿童权益的执行手册,亦是英国反体罚活动著名领袖之一。

据报导,彼德纽维尔被指1965至1968年间,5度性侵犯或性骚扰一名当时年仅13岁的男童。他2016年5月前在职的保护儿童组织The Association for the Protection of All Children,据悉对此并不知情。

50多年来他的恶行竟一直未被揭发,直至警方在2016年3月接获有关投诉,展开调查,并在受害人勇于指证下,才将他绳之以法。

Unicef一位发言人对此表示,“我们对彼德纽维尔被捕的消息,深感震惊。” 他入罪的消息,相信将再次令人质疑慈善组织的监管问题。