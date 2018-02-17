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封杀穆斯林？中国甘肃禁学生寒假去清真寺！

综合报导

Saturday February 17, 2018
03:08 PM GMT+8

最后更新:
February 17, 2018
03:20 PM GMT+8

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中国的宗教信仰空间再遭挤压，甘肃省广河县发布一则新禁令，严禁儿童与学生在放寒假期间进入清真寺。-路透社-中国的宗教信仰空间再遭挤压，甘肃省广河县发布一则新禁令，严禁儿童与学生在放寒假期间进入清真寺。-路透社-（兰州17日讯）中国近日持续收紧对宗教、少数民族文化的管控。网上有消息指，以回族穆斯林人口为主的甘肃省广河县，禁止学生在寒假期间进入宗教场所，引发当地人担忧北京欲干扰他们的宗教信仰，限制他们的生活方式。

路透社报导，网传广河县教育局发通知，禁止学生寒假期间进入宗教场所参加活动，不得到经文学校、宗教场所学习诵读经文，并要求学校加强思想政治教育工作，做好宣传工作。

广河县98%的居民是少数民族，其中大多数是回族或东乡族。回族是几个世纪前在丝绸之路一带经商的穆斯林商人的后裔。但与新疆不同的是，那里没有出现过所谓 “分离主义”，也很少发生与宗教有关暴力事件。

针对相关禁令，宁夏伊斯兰教阿訇李海洋（Li Haiyang，译音）受访时称，当地居民莫不感到荒谬和惊讶。

据李海洋透露，近几年来只是听闻有关禁令，当局并没有明令禁止。不过，这一次当局显然真的采取行动了。

广河县98%的居民是少数民族，其中大多数是回族或东乡族。-路透社-广河县98%的居民是少数民族，其中大多数是回族或东乡族。-路透社-路透社记者曾尝试致电临夏教育局询问，电话无人接听。

从事古董买卖的马沙庆（Ma Shaqing，译音）无奈地说：“你不能反对，只能遵从。”46岁的他形容自己是一名“虔诚的穆斯林”。

另一名准备前往清真寺祈祷的当地居民则认为，当地官员滥用了中国国家主席习近平的政策。他说：“穆斯林家庭如今都不敢给孩子灌输宗教信仰，害怕会给自己添麻烦。若照此下去，我们的文化传统要如何代代相传？”

中国“一带一路”发展战略覆盖面积贯穿亚欧非大陆，中国将会与各种文化背景的国家打交道，其中包括伊斯兰教国家，宗教是文化的重中之重，其风险不可忽视。

目标是成为一名伊斯兰教阿訇的周某，在宁夏修读伊斯兰教义已超过10年。将近30岁的他勉为其难地接受访问时称，宁夏正出现“非常紧张的政治局势”。

他认为，中国政府担心极端主义会在回族之间散播的想法是错误的。“这种事会发生的几率几乎等于零，因为我们不相信这种方式。我们都不是极端主义分子。”

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