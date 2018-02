就像国庆日母亲节!沙地宗教领袖:穆斯林可庆祝情人节!

利雅得的花店在情人节当天生意火红。一名男子给妻子买玫瑰花庆祝情人节。-图取自网络-(利雅得16日讯)沙地阿拉伯一名地位崇高的宗教领袖周四表示,庆祝情人节并不违背伊斯兰教义。

路透社报导,麦加地区“提升道德防范罪恶委员会”(The Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)前负责人甘姆迪(Ahmad al-Ghamdi)接受《阿拉伯新闻报》(Arab News)访问时表示,穆斯林可于2月14日庆祝情人节。

他说:“庆祝情人节并不违背伊斯兰教义,因为它就像庆祝国庆日和母亲节一样,是全球性和社会性事件。”

王储穆罕默德萨勒曼(Mohammed bin Salman)持续推动更温和的政策,希望让国家现代化。他放宽一连串社会限制,缩减宗教警察角色,并允许公开举办音乐会。政府今年还宣布允许女性开车上路的相关计划。

过去,宗教警察会在情人节前展开一系列取缔行动,命令花店、商家移除和这个节日有关的物品。但去年起,宗教警察被禁止追捕嫌犯或进行逮捕。

花店表示,他们周三和周四轻松卖出红玫瑰和花束,且没有因此惹上麻烦。一家花店店员笑着说:“我们没想到会这样。”“不同于过去几年,民众现在很乐意购买(红玫瑰)。”