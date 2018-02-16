Kuala Lumpur 27°C, Mostly Cloudy

国际

就像国庆日母亲节！沙地宗教领袖：穆斯林可庆祝情人节！

综合报导

Friday February 16, 2018
11:38 AM GMT+8

精采新闻

The Edit: S.Korean director rejects #MeToo chargesThe Edit: S.Korean director rejects #MeToo charges

West Brom knocked out of the FA Cup by SouthamptonWest Brom knocked out of the FA Cup by Southampton

Russia’s Lavrov calls FBI indictments ‘just blabber’Russia’s Lavrov calls FBI indictments ‘just blabber’

The Edit: Hormone changes may increase asthma risk in womenThe Edit: Hormone changes may increase asthma risk in women

广告

更多新闻

Tools

利雅得的花店在情人节当天生意火红。一名男子给妻子买玫瑰花庆祝情人节。-图取自网络-利雅得的花店在情人节当天生意火红。一名男子给妻子买玫瑰花庆祝情人节。-图取自网络-（利雅得16日讯）沙地阿拉伯一名地位崇高的宗教领袖周四表示，庆祝情人节并不违背伊斯兰教义。

路透社报导，麦加地区“提升道德防范罪恶委员会”（The Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）前负责人甘姆迪（Ahmad al-Ghamdi）接受《阿拉伯新闻报》（Arab News）访问时表示，穆斯林可于2月14日庆祝情人节。

他说：“庆祝情人节并不违背伊斯兰教义，因为它就像庆祝国庆日和母亲节一样，是全球性和社会性事件。”

王储穆罕默德萨勒曼（Mohammed bin Salman）持续推动更温和的政策，希望让国家现代化。他放宽一连串社会限制，缩减宗教警察角色，并允许公开举办音乐会。政府今年还宣布允许女性开车上路的相关计划。

过去，宗教警察会在情人节前展开一系列取缔行动，命令花店、商家移除和这个节日有关的物品。但去年起，宗教警察被禁止追捕嫌犯或进行逮捕。

花店表示，他们周三和周四轻松卖出红玫瑰和花束，且没有因此惹上麻烦。一家花店店员笑着说：“我们没想到会这样。”“不同于过去几年，民众现在很乐意购买（红玫瑰）。”

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram