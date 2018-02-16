就像国庆日母亲节！沙地宗教领袖：穆斯林可庆祝情人节！

利雅得的花店在情人节当天生意火红。一名男子给妻子买玫瑰花庆祝情人节。-图取自网络-（利雅得16日讯）沙地阿拉伯一名地位崇高的宗教领袖周四表示，庆祝情人节并不违背伊斯兰教义。

路透社报导，麦加地区“提升道德防范罪恶委员会”（The Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）前负责人甘姆迪（Ahmad al-Ghamdi）接受《阿拉伯新闻报》（Arab News）访问时表示，穆斯林可于2月14日庆祝情人节。

他说：“庆祝情人节并不违背伊斯兰教义，因为它就像庆祝国庆日和母亲节一样，是全球性和社会性事件。”

王储穆罕默德萨勒曼（Mohammed bin Salman）持续推动更温和的政策，希望让国家现代化。他放宽一连串社会限制，缩减宗教警察角色，并允许公开举办音乐会。政府今年还宣布允许女性开车上路的相关计划。

过去，宗教警察会在情人节前展开一系列取缔行动，命令花店、商家移除和这个节日有关的物品。但去年起，宗教警察被禁止追捕嫌犯或进行逮捕。

花店表示，他们周三和周四轻松卖出红玫瑰和花束，且没有因此惹上麻烦。一家花店店员笑着说：“我们没想到会这样。”“不同于过去几年，民众现在很乐意购买（红玫瑰）。”