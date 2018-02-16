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佛州校园枪击17死！特朗普不提枪支管制

综合报导

Friday February 16, 2018
10:22 AM GMT+8

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19岁的克鲁兹身穿橙色连身服，双手被铐在腰间，在短暂的聆讯中被法官下令还押，不准保释。-路透社-19岁的克鲁兹身穿橙色连身服，双手被铐在腰间，在短暂的聆讯中被法官下令还押，不准保释。-路透社-（塔拉赫西16日讯）美国佛罗里达州周四发生校园枪击案，造成17人丧生。19岁嫌犯克鲁兹（Nikolas Cruz）周四提堂，被控谋杀17人的罪名。美国总统特朗普于佛州当地时间15日上午11时（大马时间周五零时）为此发表演说，但却只字未提枪械管制问题。

综合外媒报导，接收伤者的医院表示，至少仍有3名伤者情况危急。至于被捕的克鲁兹已被检方指控17项谋杀罪，周四在短暂的聆讯中被法官下令还押，不准保释。一旦罪名成立，克鲁兹最高可判死刑。

枪击案发生后隔天，特朗普发表演说，扬言会致力改善学校安全，并处理“棘手的精神病问题”，但只字未提枪枝管制问题。他表示，准备前往帕克兰探望死伤者家属。

美国有媒体报导，克鲁兹一出生就被领养，去年因恐吓同学被赶出学校，养母去年11月因流感去世。另有媒体报导他曾接受精神治疗，但已一年没复诊，而养母离世更让他病情恶化。

家长含泪促管制枪支

一名罹难少女的母亲周四悲痛受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，愤怒要求特朗普“采取行动”，保护学童免受枪枝暴力。

枪击案发生后，民众前往道格拉斯中学点蜡烛献花，哀悼不幸丧命的受害者。-路透社-枪击案发生后，民众前往道格拉斯中学点蜡烛献花，哀悼不幸丧命的受害者。-路透社-路透社报导，阿哈戴佛（Lori Alhadeff）现身美国有线电视新闻网（CNN）镜头前时，情绪尚未平复。她向摄影机喊说：“特朗普总统，你说你能做些什么？…你能够做很多。”

她接着声嘶力竭地说：“我们是怎么让枪手进入孩子学校的？他们怎么通过安全措施？安全措施有哪些？”

“这名枪手，这个疯子，就这样直接走进学校，打破我孩子门上的窗户，然后开始射击、对她开枪。”

阿哈戴佛喊说：“特朗普总统，你说你能做些什么？你可以阻止枪枝落入这些孩子手中，你可以在学校所有出入口安装金属探测器…特朗普总统，拜托你做点什么。”

阿哈戴佛的言论，反映美国家长心声。对华府决策者在枪械政策方面毫无行动，特别是突击步枪缺乏管制，家长们日益不满。周四枪击案发生时，枪手就是使用AR-15步枪。

包括此次的道格拉斯中学（Douglas High School）惨案，美国今年以来共已发生18起校园枪击事件。

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