普天同庆！多国政要向全球华人拜年

在大年初一前夕，墨西哥唐人街举办了舞狮等礼俗活动，不仅路人连小狗也被吸引驻足欣赏。-路透社-（华盛顿、伦敦16日讯）今天是中国传统黄历新年的大年初一，多国政要和国际机构组织纷纷向全球华人拜年。

综合外媒报导，正在中东访问的美国国务卿蒂勒森发声明表示，他在2月16日狗年到来之际，代表美国政府祝愿世界人民身体健康、世界和平与繁荣。

英国首相特蕾莎梅的官方微博发布了一段拜年视频。她在视频中说：“我在此向英国、中国及全世界在本周庆祝农历新年的所有人致以最美好的祝愿，这是个值得庆祝的时刻，也是总结过去一年并展望新的一年的时刻，在此刻，也要感谢英国的华人社区为我们的社会做出杰出贡献。”

她称：“无论你们在哪里庆祝新年，我祝愿你们都会开心快乐，也都会享有一个繁荣、祥和的狗年，新年快乐！”

一对韩国夫妇带着他们的宠物犬到访平昌的冰雕展，庆祝狗年的来临。-路透社-韩国总统文在寅身穿韩服向中国人发出新年祝福称，“与（你们的）家人一起吃饺子，享受这个快乐的黄历新年。”

身上流有华人血统的菲律宾总统杜特尔特发布春节文告，呼吁中华与菲律宾两民族在庆祝春节之际，继续展现团结与亲善的关系。

台总统祝福“对岸的朋友”

台湾总统蔡英文在除夕发表除夕谈话，向花莲强震的灾民打气，并祝“对岸的朋友”新春快乐。中国官媒《环球时报》回应指，蔡英文的这句话没毛病，“透过人民交流和媒体传播，也拉近双方的心理距离”，欢迎台湾释出善意，但认为她应及早承认“九二共识”。

印尼华人年初一起个大早，到寺庙去上香。当局加派了荷枪实弹的反恐警察到场驻守，以防万一。-路透社-奥地利总统范德贝伦向奥地利华侨华人衷心祝贺中国新年。他说，奥地利华侨华人不仅在经济领域为整个社会提供重要和有价值的服务，还为奥地利作为一个多元文化、开放和宽容的国家作出了宝贵贡献。

西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）前往华人社区表达新年问候。西班牙政府官网上一份声明显示，拉霍伊强调华人社区对西班牙繁荣的贡献。

丹麦首相拉斯穆森用中文说：“新年好！”衷心祝愿中国人狗年快乐！

每年春节，北京地坛公园都会举行庙会仿清祭地表演，再现清朝宫廷祭祀礼仪。-路透社-国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）也用中文说，“新年好！”并“祝愿世界各地的所有中国人狗年大吉，欣欣向荣，稳步向前。”

世界银行行长金墉用中文说，“新年快乐，狗年大吉！”

重庆市民除夕夜到大佛寺，赶在春节钟声敲响之际，进上头一炷香，为新年祈福。-路透社-马耳他总统普雷卡通过视频庆祝新年的中国人和华侨华人致以节日祝福，并感谢华侨华人为马耳他群岛的繁荣和福祉所作出的贡献。

智利外交部长穆尼奥斯（Heraldo Munoz）与乌拉圭前总统桑吉内蒂（Julio Maria Sanguinetti）向中国人致以真诚的祝愿。