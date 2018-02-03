抗议强制佩戴头巾 伊朗拘捕29女子

伊朗女子公开抗议必须佩戴头巾的教规，将白色头巾悬挂在竹竿上挥舞以示不满。-图取自网络-（德黑兰3日讯）因涉嫌抗议伊朗强制佩戴头巾法令，29名女子遭首都德黑兰警方逮捕，并控以涉嫌破坏公众秩序罪。

综合外电报导，德黑兰警方周四表示，示威者是受到国外煽动者透过非法卫星频道的煽动。与伊朗革命卫队有连系的塔斯尼姆通讯社说，煽动者在卫星频道呼吁所谓的“白色星期三”（White wednesday）运动，29名受骗除去头巾的妇女被警方拘捕。

伊朗首席检察官蒙塔泽里（Mohammad Jafar Montazeri）形容示威是“鸡毛蒜皮”及“孩子气”，又指参加者是受外国人士煽动。

以美国为基地的记者及维权分子阿林贾德（Masih Alinejad），去年5月发起“白色星期三”运动，呼吁伊朗妇女配戴白色头巾或将头巾脱下，抗议伊朗政府实施的服装守则。

阿林贾德表示，去年12月，一名没有配戴头巾的女子站在德黑兰闹市，将一条白色头巾挂在木棍上挥舞，有关片段上载社交网络后，引发相关的示威浪潮。

一名妇女本星期初站在闹市的一个邮筒上，脱下头巾抗议，她其后被捕。最少11名妇女以同样手法抗议的片段，在网上广泛流传。

伊朗自1979年宗教革命以后，教义规定伊朗妇女出门必须佩戴头巾，遮掩头发发型，并且应当穿着毫不露体的长衣。