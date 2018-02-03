3女儿全遭性侵 慈父庭上失控扑打狼医

马格雷夫斯（左）随即冲出证人席，想对犯人栏中的纳萨尔（橙衣）饱以老拳。-路透社-（兰辛3日讯）美国国家体操队前队医 纳萨尔 （Larry Nassar）长年假藉治疗，性侵上百名女性，他周五出庭应讯时，有被害人的父亲于作证后，按捺不住怒火，企图冲上前袭击纳萨尔，结果被法警压倒在地、上铐带走。

综合外电报导，上月底已被判囚175年的纳萨尔，周五在密歇根州出席最后一场聆讯。马格雷夫斯（Randall Margraves）的3名女儿都是受害者，其中2人当天出庭作证。

当女儿作证完毕后，马格雷夫斯忍不住爆粗口、辱骂纳萨尔，结果被法官警告。接着他要求法官让他与恶魔（纳萨尔）独处5分钟，遭到拒绝后，马格雷夫斯不死心，改为要求与纳萨尔独处1分钟，但仍被拒绝。

法官说：“我们的法律体制不是这样运作的。” 要求被拒后，一言不发的马格雷夫斯随即冲出证人席，一个箭步冲往犯人栏中的纳萨尔。纳萨尔的辩护律师连忙阻挡，穿着橙色囚衣的纳萨尔一脸惊慌，庭警把马格雷夫斯按倒在地上铐。

马格雷夫斯被制服后，高叫：“假如你们的女儿遭人侵犯会怎样！”在庭警的护送下，马格雷夫斯离开法庭，聆讯其后暂停。

法官后来表示不会控告马格雷夫斯藐视法庭，而马格雷夫斯亦向法官及庭上各人道歉，承认自己情绪失控，也为自己的行为感到尴尬。

社群媒体上不少人留言支持马格雷夫斯，标签“#给他一分钟”（#GiveHimAMinute）涌现，有些人称这个爸爸是“英雄”，说若设身处地，他们也会对纳萨尔这么做。