美国议员挑战北京！黄之锋获提名诺奖

黄之锋（右）和罗冠聪（左）认为，最值得角逐及领奖的是所有参与过雨伞运动的香港人。-路透社-（华盛顿2日讯）美国12名国会议员周四去信挪威诺贝尔委员会，提名香港前学生领袖黄之锋、罗冠聪、周永康，以及整个雨伞运动，竞逐2018年诺贝尔和平奖。

综合外媒报导，黄之锋及罗冠聪对此均表示，最值得角逐及领奖的，不是他们3人，“而是所有参与过雨伞运动的香港人”，更希望藉提名唤起国际关注香港目前所处的威权时代，“希望世界不要忘记一群争取民主的香港人”。

这次提名是由美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）主席鲁比奥（Marco Rubio）与共同主席史密斯（Chris Smith）带头，12名来自共和及民主两党的国会议员参与。

香港泛民主雨伞运动及其主要成员是现年21岁的黄之锋、24岁的罗冠聪与27岁的周永康，3人均是被提名的对象。

表彰雨伞运动和平抗争

信函赞扬3人发起的雨伞运动，对香港的法治，人权和政治自由作出贡献，以和平方式，保障香港的未来。这项提名是希望表彰雨伞运动，以和平抗争，捍卫“中英联合声明”保障的高度自治和公民自由， 谋求政治改革和香港自决的努力。

“雨伞运动”又被称为“占领中环行动”，是指2014年9月26日至12月15日期间在香港发生的一系列香港市民争取真普选的公民抗命运动。期间有众多的示威者自发占据了香港多个主要干道静坐或游行。

其主要诉求是中共全国人大常务委员会，撤回其制定的2017年行政长官选举及2016年立法会选举框架和候选人提名方案，以及废除立法会功能组别，争取行政长官选举的公民提名权。

在这次抗命示威的运动过程中，示威者为抵抗警方驱逐人群施放的胡椒喷雾和高压喷水，广泛使用了黄色的雨伞，媒体因此称这次运动为“雨伞运动”。