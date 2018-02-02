泰国副揆名表换不停 民众怒轰：下台！

巴拉维深陷“名表门”，被人先后爆料称其拥有超过20块名表，每块都是价值百万泰铢。-图取自CSI LA脸书-（曼谷2日讯）泰国副首相兼国防部长巴拉维（Prawit Wongsuwan） “名表门” 事件持续发酵，媒体网上民调显示，超过90%受访者要求他立刻辞职下台。

《曼谷邮报》报导，巴拉维去年因被揭持有多款名贵手表及钻石戒指，卷入怀疑涉贪的“民表门”风波。由于巴拉维至今未能释除公众疑虑，舆论要求他下台的声音愈来愈大。

被人“追着打”的巴拉维周三为自己辩护说：“我为人民服务了50年，你可曾见我给国家带来什么破坏了吗？如果人民真的不希望我留下，我已准备离开。”

泰国网络媒体即时做了调查，包括CSI LA、Must Share网上民调均有超过90%人认为巴拉维应该辞职。泰国公共电视台PBS频道Teenee的民调更有96%要求巴拉维滚蛋。

泰国人权分子Thicha Nanakorn甚至在美国知名网站Change.org请愿联署，要求巴拉维顺应民意即时辞职。

民主党党魁、前首相阿比昔（Abhisit Vejjajiva）对巴拉维的遭遇深表同情。他指，若巴拉维一开始并非企图蒙混，而是解释清楚名表由来，就不会落得如斯田地。现在风波不只影响他身处的职位，亦开始动摇整个政权稳定。

报导指出，尽管泰国人民对未来政制发展意向不一，但这次风波却几乎把所有人团结在一起，因此舆论才对巴拉维愈来愈不客气，穷追不舍。