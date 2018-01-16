想去朝鲜？美国务院警告国民：先写好遗嘱！

美国国务院提醒民众如果要前往朝鲜，应在出发前订立遗嘱并与挚亲商定身后事。-路透社/朝中社-（华盛顿16日讯）美国国务院发出旅游警示，警告国民不要前往朝鲜，如果真的要去，就应该先订立遗嘱以及向亲友交托身后事。

朝鲜半岛紧张局势近日似乎虽有所缓和，但美朝关系仍然绷紧。朝鲜早前声称新研发的洲际弹道导弹，射程覆盖美国全境。朝鲜最高领导人金正恩扬言，只要按下桌上的按钮，就能向美国发射导弹。

美国国务院近日在网站上发布声明说：“美国政府无法向身处朝鲜的美国公民提供紧急服务，美国与朝鲜没有外交或领事关系。”

根据美国最新的旅游警示，目前朝鲜被列作最高的第四级，国民除非在个别情况下获国务院批出特别许可，否则将不能使用美国护照前往朝鲜旅游。

国务院建议说：“起草一份遗嘱，指定合适的保险受益人，写好授权书，跟亲人讨论子女照顾和监护、宠物、财产、非流动资产、葬礼的计划等。”

国务院也敦促人们制定一份紧急情况的应急计划，在国务院社交媒体平台和警报系统上及时更新情况。

美国大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier）2016年到朝鲜旅游，被指偷走酒店内的宣传标语牌，判劳改15年。他去年6月获释返回美国时处于昏迷状态，数天后离世，据报他脑部严重受创。

美国国务院指，过去10年有16名美国公民被平壤当局拘留，警告美国公民在朝鲜有机会被拘捕和长期拘禁。