一气之下取消访英！特朗普让人哭笑不得

美国驻英国大使馆下个月将搬迁到位于泰晤士河南岸的新大厦。新落成的美国大使馆楼高12层，耗资12亿美元建造。-路透社-（华盛顿12日讯）美国总统特朗普原先计划今年2月底访问英国，但他周四晚却突然宣布取消，理由竟然是因为不想为新使馆剪彩。

综合外电报导，英国首相特雷莎梅在特朗普就任一星期后到访白宫，她曾邀请特朗普到访英国。不过特朗普出访一事却诸事不顺。他此趟出访原定会出席美国驻英国大使馆的开幕礼，并在2月26日及27日与特雷莎梅会晤。

特朗普在推特上写道，他取消伦敦行的原因，是因为不满前任总统奥巴马将地点绝佳的美国驻英大使馆，以如同“花生米”的价格售出，且还花了12亿美元（约47亿8100万令吉）在偏远处盖了一栋新大使馆，直言“糟糕的交易，想要我去剪彩，门都没有。”

不过美国传媒报导，大使馆搬迁的决定并非由奥巴马定下的，而是由前总统布什政府所决定的。当时官员指原有大使馆使用混凝土建筑，难以翻新，而且工程过于昂贵，于是另觅新址。

英国《每日邮报》较早前报导指，特朗普早前的多项惹火言论，激起英国民众示威抗议，令英国政府把其访问降格至工作访问，而非国事访问；特朗普将不会到国会演说，亦不会与英女王会面。

据悉，特朗普除了担心不受民众欢迎外，亦对于未能与王室会面、及对访问规格感到“心灰意冷”，遂决定取消访问，改由国务卿蒂勒森代为出访。英国首相府拒绝回应传闻，强调对特朗普发出的访问邀请已获接纳及延后。