中国助太平洋岛国基建 澳高官怒批：中看不中用！

费尔拉范蒂-韦尔斯针对中国的言论，引起北京方面驳斥。-图取自澳洲广播公司-（堪培拉、北京10日讯）中国打着“一带一路”口号，帮助多国兴建基础建设，澳洲一名高级官员周三批评，中国肆意在太平洋国家进行“大白象工程”，不仅无益于当地经济，还增加当地政府的债务。中方已经就此向澳洲政府提出交涉。

综合外电报导，澳洲国际发展部长费尔拉范蒂-韦尔斯（Concetta Fierravanti-Wells）表示，中国的影响力“明显增长”，但该国对南太平洋岛国的发展援助项目是大白象工程，“太平洋满是这些无用的建筑物，没有人看守，基本上都是大白象。

她提到，过去造访这些岛国时，曾看到中国的施工团队正在建造走不通的公路，她也遇到一些非生产性的基础设施，因为没有维修保养，所以建筑也不能有效运用。

费尔拉范蒂-威尔斯还指出，与世界银行及亚洲开发银行的做法不同，中国向太平洋岛国提供的贷款，附带较不利的条款。她担心这些小国日后向中方偿还贷款时，将要面对的后果。

北京厉言驳斥

澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institue）研究指出，自2006年以来，中国共提供超过23亿澳元（约72亿令吉）的援助及贷款给南太平洋各国。

对此，中国外交部发言人陆慷驳斥，相关言论妄顾事实，充满着无知及偏见，极不负责任。相关官员应该反省，而不是对其他国家指手划脚、妄加评论。

陆慷表示，中方一直充分尊重太平洋岛国政府及人意愿，在需要的基础上，提供大量援助，对这些国家的社会发展及当地人民，带来实在的好处，受到当地政府及人民的热烈欢迎，他们对援助的况，才是最有发言权。