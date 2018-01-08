抗议薪水比男同事低 BBC中国女老总辞职

凯瑞称，她选择离开BBC北京站的编辑职位，但还是会留在BBC内。-图取自网络、凯瑞面子书-（伦敦8日讯）英国广播公司（BBC）负责中国新闻的总编辑凯瑞（Carrie Gracie）辞去在北京的职务，返回BBC电视新闻总部。凯瑞在一封公开信中，指责BBC男女同工不同酬。

据BBC中文网报导，曾在BBC工作30多年的凯瑞，周日在其个人部落格上发表一封公开信，指责BBC存在“秘密和非法的薪酬文化”。

去年7月，BBC被迫公布年收入超过15万英镑（约81万令吉）的员工名单，其中有2/3是男性；而凯瑞的名字并不在名单上，意味着她的薪水不到15万英镑。

BBC有4位国际新闻主编，分别为两男两女，凯瑞是其中一人。凯瑞表示，她惊讶地发现两位男性国际编辑，比两位同等职位女性的薪酬“至少多了50%”。

凯瑞称：“2010年的平等法规定，男性和女性从事同等工作必须获得同等报酬。”

该公司过后同意为凯瑞加薪，但仍“远远无法达到平等水平”，她于是决定在上周离开北京的岗位，回返BBC电视新闻总部，“这里我期待能得到同等报酬”。

凯瑞称，BBC已经陷入“信任危机”，她说：“BBC必须承认问题，道歉，并采纳公平、公正和透明的薪金结构。”

在推特上，包括BBC记者在内的许多人，都使用标签#IStandWithCarrie（我与凯瑞站在一起）表示对她的支持，同时呼应去年夏天的#BBCWomen （BBC女性）的标签。

BBC女发言人在一份声明中回应称，企业实行“公平薪酬”是“重要”的，并称一位独立法官对BBC普通员工薪金展开审计后认为，“不存在针对女性的系统性差别待遇”。

去年，BBC发表的一份报告显示，当比较平均小时工资时，男性比女性高10.7%。

BBC总裁霍尔勋爵（Lord Hall）承诺到2020年消除这一差距，他表示BBC应该成为“薪酬、公平、性别平等和代表性上所取得成就的典范”。