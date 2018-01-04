抄袭特朗普！肯德基：我的汉堡更大更强！

肯德基英国与爱尔兰分店趁机搭上热门时事，在官方推特发文称，自家汉堡更大更强。-路透社-（华盛顿4日讯）美国总统特朗普用来呛朝鲜最高领导人金正恩 核按钮 言辞的推文，被一家美国速食连锁店“发扬光大”。该店家复制特朗普发文精髓，在推特宣传自己的汉堡“更大、更强，还有肉汁”，搞笑内容引发数十万人疯狂转发。

综合外媒报导，特朗普周三发推特呛金正恩，“我桌上也有核子按钮，而且我的更大、更强，还真的能用哦。”这段被其他人批评幼稚的发文，却激发美国速食业者肯德基灵感，马上借用来宣传自己的汉堡“更大更强”。

在特朗普发推文约12小时后，肯德基英国与爱尔兰分部在其官方推特上写道：“麦当劳的领导罗纳德（Ronald）刚刚说，他的‘桌上一直有汉堡’。拜托哪位去跟那个穿大鞋、红鼻子的家伙说，我的桌上也有汉堡，而且我套餐里的汉堡更大、更强，还有肉汁！“。

McDonald’s leader Ronald just stated he has a “burger on his desk at all times”. Will someone from his big shoed, red nosed regime inform him that I too have a burger on my desk, but mine is a box meal which is bigger and more powerful than his, and mine has gravy! #nuclearbutton — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) January 3, 2018

该推文最后还大胆地标上#nuclearbutton（#核按钮）标签，似乎是有嘲弄核按钮说辞之意。推文至今已有超过13万人转推，33万人点赞。

有网民质疑不该拿重要的安全议题来打广告，留言称“用核武威胁来卖炸鸡？太恶劣了”。不过仍有许多人赞许这则贴文相当有创意，直呼“好久没吃肯德基了，我会为了这个推文去吃”。