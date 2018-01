抄袭特朗普！肯德基：我的汉堡更大更强！

肯德基英国与爱尔兰分店趁机搭上热门时事,在官方推特发文称,自家汉堡更大更强。-路透社-(华盛顿4日讯)美国总统特朗普用来呛朝鲜最高领导人金正恩 核按钮 言辞的推文,被一家美国速食连锁店“发扬光大”。该店家复制特朗普发文精髓,在推特宣传自己的汉堡“更大、更强,还有肉汁”,搞笑内容引发数十万人疯狂转发。

综合外媒报导,特朗普周三发推特呛金正恩,“我桌上也有核子按钮,而且我的更大、更强,还真的能用哦。”这段被其他人批评幼稚的发文,却激发美国速食业者肯德基灵感,马上借用来宣传自己的汉堡“更大更强”。

在特朗普发推文约12小时后,肯德基英国与爱尔兰分部在其官方推特上写道:“麦当劳的领导罗纳德(Ronald)刚刚说,他的‘桌上一直有汉堡’。拜托哪位去跟那个穿大鞋、红鼻子的家伙说,我的桌上也有汉堡,而且我套餐里的汉堡更大、更强,还有肉汁!“。

McDonald’s leader Ronald just stated he has a “burger on his desk at all times”. Will someone from his big shoed, red nosed regime inform him that I too have a burger on my desk, but mine is a box meal which is bigger and more powerful than his, and mine has gravy! #nuclearbutton