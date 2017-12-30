中国商场“特朗普狗”迎春 美媒：明年变猪！

这个狗雕像用了金色的眉毛和头发，食指指向空中，类似于特朗普在辩论中标志性动作。-图取自网络-（太原30日讯）中国山西省省会太原市的一个商场，继去年在商场门前竖立一座外形酷似美国总统特朗普的“巨型鸡”雕像后，近日又以特朗普的造型做了一座“巨型狗”雕像，准备迎接狗年的到来。美国媒体打趣说，如果继续这一传统，2019年将是“特朗普猪”了！

综合外媒报导，该塑像不同于常规形象，既不是威武凛凛，也不走卖萌路线，而是高度拟人化，表情严肃，手指指天，其金发与特朗普十分相似。这座雕像马上引起《新闻周刊》（Newsweek）和《时代周刊》（TIME）等美国媒体的关注。

据《新闻周刊》报导，这个狗雕像用了金色的眉毛和头发，食指指向空中，类似于特朗普在辩论中标志性动作。狗脖子上还系了个红领子，因为特朗普很多领带都是红色的。值得一提的是，1946年出生的特朗普本人就是属狗的。

报导称，此前几任美国总统，包括奥巴马和布什会在农历新年时祝贺中国，但他们并没有被制成生肖造型。而如果把特朗普结合生肖卡通的“传统”继续下去。那么，特朗普将会在2019年被描绘成一头猪，在2020年被描绘成一只老鼠。

在十二生肖中，狗被认为具有聪明、勤奋和真诚的优点。除特朗普外，美国前总统布什与克林顿也都是1946年出生，也都是属狗的。不过，与历届前任总统不同的是，属狗的特朗普本人并不喜欢狗。

同样的商场去年特地请人设计了一座酷似特朗普的巨型公鸡雕塑，摆在商场门口。-图取自网络-去年底至今年春节期间，北美新天地商场门前摆了一座32英尺（约10公尺）高的“特朗普鸡”雕像，让“特朗普鸡”红极一时，甚至有商家推出一系列相关产品，靠特朗普发了新年财。不知道取而代之的“特朗普狗”，会不会同样得到民众的青睐？