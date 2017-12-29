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国际

涉向朝鲜输油 韩国扣押香港货船

综合报导

Friday December 29, 2017
05:19 PM GMT+8

最后更新:
December 29, 2017
05:25 PM GMT+8

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涉事船只全长144公尺，排水量达1万6500吨，于2014年建造，船尾印有“方向永嘉”的字样。-图取自网络-涉事船只全长144公尺，排水量达1万6500吨，于2014年建造，船尾印有“方向永嘉”的字样。-图取自网络-（首尔29日讯）韩国外交部官员周五表示，韩国扣押了一艘悬挂香港旗帜的船只，该船涉嫌违反国际制裁规定，向朝鲜输送石油。美国较早前已提出把这艘货船列入黑名单，不过被中国政府反对。

路透社报导，这位官员表示，韩国拦截的这艘船名为“Lighthouse Winmore”，10月19日转运了600吨的石油给一艘朝鲜船。资料显示涉事船只全长144公尺，排水量达1万6500吨，于2014年建造，船尾印有“方向永嘉”的字样。

韩国官员表示，该船只由台湾公司Billions Bunker Group租用，于今年10月11日驶入韩国丽水港，把一批来自日本的精炼石油，准备于4日后运往台湾。

但该船实际上则是前往公海，以船对船方式将石油转运给朝鲜船只“三钟2号”（Sam Jong 2），和其他3艘非朝鲜船只。

韩国当局称，这是“朝鲜利用其非法网路，精明规避联合国安理会制裁的典型案例”。

中国外交部否认

中国外交部发言人华春莹周五下午表示，不掌握有关有船只被扣押的情况，但中方立即展开调查，被指控向朝鲜船只输送石油的有关船只，在8月以来都没有停靠中国港口，没有进出中国港口的纪录。

路透社本月见到的文件显示，美国向联合国安理会提出，将这艘悬挂香港旗帜的船只列入黑名单，因其涉嫌规避国际社会针对朝鲜核和导弹计划采取的制裁措施。

外交人士指出，中国提出反对意见，只同意禁止朝鲜的4艘船；“Lighthouse Winmore”正是在其余6艘未被禁泊船只之列。

联合国安理会在周四下令禁止朝鲜4艘船只停靠任何国际港口，这4艘船被认为运送国际制裁下禁止的物资到朝鲜，但不包括这艘挂香港旗的货船“Lighthouse Winmore”。

根据今年9月通过的联合国安理会第2375号决议案，所有联合国成员国不得以“船对船交货”的方式，向朝鲜供应任何货品。此外，安理会第2397号决议案容许成员国，扣押及检查涉嫌参与朝鲜违法贸易的船只。

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