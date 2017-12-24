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菲律宾商场狂烧一天 恐至少37人罹难

综合报导

Sunday December 24, 2017
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菲律宾达沃市一商场发生火灾，大火十分猛烈及迅速蔓延，现场浓烟滚滚。-法新社-菲律宾达沃市一商场发生火灾，大火十分猛烈及迅速蔓延，现场浓烟滚滚。-法新社-（马尼拉24日讯）菲律宾总统杜特尔特的故乡达沃市（Davao）一间4层楼高的商场周六发生火灾，持续至周日早上仍未扑灭，受困的37人恐皆罹难。

综合外电报导，发生火灾的商场叫做新城市商业中心商场（new city commercial centre mall)。副市长、总统杜特尔特之子保罗在面子书贴文说，人在现场的消防局指挥官表示，这37人的存活机率为“零”。

地方警察卡诺伊（Ralph Canoy）告诉法新社，起火点位于商场的3楼，那里有布料、木制家具和塑胶制品，所以火势迅速蔓延，需要很长时间才能扑灭。

据悉，到当地时间周日天亮之前、即焚烧了24小时之后，仍未救熄。当局正调查火警起因。

卡诺伊又表示，被困的人相信大部分身处4楼的客户服务中心。客户中心24小时运作，他们工作时可能根本不知道楼下的火舌已经烧到上来。

杜特尔特曾任达沃巿达20年，当总统后也常回老家居住。他周六晚间前往火灾现场视察，抚慰家属。

当地新闻网站Rappler报导，NCCC商场由当地知名的林姓华裔家族经营，其祖先林添寿（音译，Lim Tian Siu）早年自福建抵马尼拉经商，在1941年马尼拉爆发战火后，移居达沃。林添寿1950年代在当地经营纺织业，但后来也付之一炬。

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