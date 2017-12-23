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国际

削减石油进口！联合国加强制裁朝鲜

综合报导

Saturday December 23, 2017
10:59 AM GMT+8

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安理会15个成员国一致通过美国发起的北韩新制裁案。右为美国大使海莉。-路透社-安理会15个成员国一致通过美国发起的北韩新制裁案。右为美国大使海莉。-路透社-（纽约23日讯）在美国强力运作及中国支持下，联合国安理会周五决议通过对朝鲜新制裁案，包括限制对朝鲜石油供应、2年内驱逐朝鲜海外工作人员等，试着用尽经济手段转变朝鲜核武发展。

综合外电报导，赶在圣诞节连假前夕，安理会15个成员国无异议全数投票支持，这是安理会今年第3度针对朝鲜祭出制裁，持续压迫朝鲜重返谈判桌。尽管中国及俄罗斯在朝鲜议题与美不同调，但两国皆支持这项新制裁案。

这份制裁案由美国草拟，重点是打击“对朝鲜的能源供应”及朝鲜的海运，包括将每年输往朝鲜的经提炼石油产品，由原本设定的上限200万桶，缩减为50万桶；每年输往朝鲜的原油上限，也首次订出数字，为400万桶或52.5万公吨。

新制裁还要求联合国会员国，得让朝鲜的海外劳工在24个月内回国，以切断朝鲜用来研发武器的劳工外汇收入。成员国也获准在领海及港口，缉捕、临检、扣押或资产冻结“怀疑用来运送违禁品的朝鲜船只”。

美国驻联合国大使海莉（Nikki Haley）称新制裁是至今最严厉，她指联合国不断重复给朝鲜一个机会，但朝鲜却继续试射导弹，选择了被孤立的道路，“这决议向平壤发出毫不含糊的讯息，再度对抗将受到更严厉的惩罚和孤立。”

美国总统特朗普在社交平台推特上发帖文指，“联合国安理会刚刚以15-0的投票，赞成对朝鲜实施更多制裁，世界需要和平，而不是死亡！”　

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