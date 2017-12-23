圣诞节最危险！全球忙反恐

为加强圣诞期间的安保工作，匈牙利政府在首都布达佩斯一个圣诞市集加派警力持枪巡逻。-路透社-（伦敦、柏林、巴黎、雅加达、耶路撒冷23日讯）距离被视为“恐袭高峰”的圣诞节不足2日，很多国家的基督徒在加强戒备的环境中准备度过圣诞节，尤其是在中东和亚洲人口中穆斯林占多数的国家。

综合外电报导，巴基斯坦俾路支省的政府说，在圣诞平安夜和圣诞节当天将在教堂附近增加部署数千保安人员。星期天发生的自杀炸弹袭击造成10人丧生。

埃及警方说，将定期在准备1月7号庆祝科普特圣诞节的教堂附近搜查。在人口中占少数的基督徒是最近一系列袭击的目标。

印尼警察也在教堂周围加强了警戒。2000年基督教堂受到攻击，导致19人丧生。

在中东各地，很多国家的人抗议美国总统特朗普最近宣布的将美国大使馆迁到耶路撒冷的计划，气氛紧张。耶路撒冷的以色列警察说，圣诞节期间将像往年一样在基督教的圣地增加部署保安人员。

德国政论杂志《希思罗》周五称，圣诞节已不再是欧洲人温馨而甜蜜的记忆。德国警察当天在波恩的一个圣诞接市场动用排爆机器人检查一个可疑的包裹。去年柏林的一个圣诞节市场受到攻击，12人丧生。

英国引爆可疑车辆

与此同时，英国警方在圣诞节前夕加大了安保力量。当地时间周四，伦敦警方引爆了白金汉宫附近的一辆可疑车辆。当时，女王和菲利普亲王并不在白金汉宫。

法国、瑞典、比利时等欧洲国家也纷纷加强圣诞节反恐的力度，在巴黎等各大中城市，到处可见巡逻的警察。

另据法新社报导，澳洲周四发生的汽车撞人案的调查也有了进展。墨尔本警方称，来自阿富汗的32岁澳籍嫌疑犯有精神病史，但并未发现其有极端主义背景。

即便如此，很多澳洲民众还是非常恐慌，甚至有人认为，即便这次不是，也保不准会有下次。