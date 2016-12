新军备竞赛？特朗普普京同称加强核武

特朗普(左)和普京同一天先后宣称要加强核武能力,两大核武强权似有掀起新军备竞赛之势。-路透社-(华盛顿、莫斯科23日讯)美国候任总统特朗普周四表示,将寻求加强和扩大美国的核武能力,直至全世界正确对待核武。而同一天,俄罗斯总统普京也发表类似的言论,令外界质疑美俄是否将恢复核军备竞赛。

外电报导,特朗普在推特(Twitter)上写道:“美国必须大幅加强并扩张核武能力,直到世界在核武问题上能清醒过来。”

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes