新军备竞赛？特朗普普京同称加强核武

特朗普（左）和普京同一天先后宣称要加强核武能力，两大核武强权似有掀起新军备竞赛之势。-路透社-（华盛顿、莫斯科23日讯）美国候任总统特朗普周四表示，将寻求加强和扩大美国的核武能力，直至全世界正确对待核武。而同一天，俄罗斯总统普京也发表类似的言论，令外界质疑美俄是否将恢复核军备竞赛。

外电报导，特朗普在推特（Twitter）上写道：“美国必须大幅加强并扩张核武能力，直到世界在核武问题上能清醒过来。”

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

特朗普前一天会晤美国国防部高层后，在推特贴出这段话。他没有提供细节，或解释来龙去脉。

而在特朗普发出有关言论前数小时，俄罗斯总统普京与军事顾问开会后表示，正在领导俄罗斯重建国际力量及影响力，承诺加强俄国核武。

普京盛赞俄军在叙利亚战争中的表现，他说：“我们必须加强战略核部队军力。”

他表示，俄罗斯应聚焦于导弹系统，“特别是承载核导弹的性能，让其能穿透任何现有的导弹防御系统”。

美俄两国都属联合国《核不扩散条约》的缔约国，从冷战时期起，美国与前苏联的军备竞赛均采取“相互保证毁灭”的策略；到了老布什时期，美国推动不再制造新核弹头的政策；冷战结束至今，美俄两国的核武数量均年年减少，惟此次特朗普发言恐让核军备竞赛的议题再次浮上台面。

这与现任美国总统奥巴马的立场截然不同，奥巴马2009年曾在捷克布拉格一段著名演说中呼吁废除核武。

2010年，奥巴马与俄罗斯时任总统梅德韦杰夫签署《新战略武器裁减条约》（New START），双方同意，两国在2018年2月前，都要达到部署不超过1550枚战略武器的目标。

《华盛顿邮报》认为，这又是特朗普可能再次以激进方式，打破美国长久以来的外交政策。若特朗普上任后真的决定增加美国核武数量，将会是美国外交政策重大改变。