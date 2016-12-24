利比亚劫机案 歹徒使用假枪假弹

一名劫机者出现在飞机扶梯的顶部，展示一面卡扎菲时代的国旗。-路透社-（瓦萊塔24日讯）利比亚一架载有118人的客机周五遭劫持，转飞至马尔他降落，最后2名劫机者投降，机上人员全部无恙。但经调查发现，原来劫机者使用的手榴弹和手枪都是假的。

综合媒体报导，遭劫持的A320空中巴士客机，隶属利比亚国营泛非航空公司（Afriqiyah Airways），载有111名乘客，包括82男、28女和一名婴儿，以及7名机组人员。

客机原定由利比亚西南部城市塞卜哈飞往首都的黎波里，但飞行途中遭2名男子劫持，他们声称身上有手榴弹。劫机者原本打算要飞往意大利罗马，但因燃油不足而降落地中海岛国马耳他。

客机降落马耳他后，多辆军车随即将飞机包围，机场其他航班均延迟起飞或取消。

马耳他总理穆斯卡特随即指示出动紧急应变部队，并与劫机者谈判。

劫机者声称是利比亚已故独裁领导人卡扎菲的支持者，要求成立“亲卡扎菲政党”，还要求释放正等候死刑的卡扎菲儿子。

机上118名乘客和机组人员全部获释后，2名劫机犯走出机舱投降。-路透社-

不过，飞机降落约2个多小时后，劫机者开始分批释放大部分乘客，至当地时间当天下午4时前，2名劫机者释放全部人质，并离开机舱向当局投降，随即被拘捕。

有消息称2名劫机者其后向马耳他政府申请政治庇护。

当局在被劫持的飞机上，发现一枚手榴弹和两支手枪。

马耳他总理穆斯卡特随后在推特（Twitter）上发文称，“初步鉴定，在被劫持到马耳他的利比亚飞机上发现的武器是复制品”。

目前，2名劫机者都被羁押，接受审讯。

卡扎菲政权2011年倒台后，利比亚陷入严重内乱，各个武装派系割据全国。

利比亚民族团结政府（GNA）年初成立后，获西方寄予厚望，在北非打击极端组织，并收复了于去年6月被极端组织占领的沿海城市苏尔特。不过由于东部地区由敌对派系管治，目前仍然无法统治全国。