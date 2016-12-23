日皇83岁生日 3万民众祝寿破纪录

天皇明仁（左）和皇后美智子周五早上在皇宫向前来祝寿的民众挥手。-路透社-（东京23日讯）日本天皇明仁周五庆祝83岁大寿，超过3万人前往东京的皇宫为他祝寿，是他在位27年来最多的一次。

日本天皇御所管理局发布消息称，当天到皇宫为日皇祝寿的民众超过3万3000人。一些民众挥舞着小旗帜，并高喊“万岁”。

这是明仁1989年继位以来的最高纪录，相信这与明仁希望能“在世退位”，把皇位传给继承人有关。

如果这一问题得以在明年解决，皇太子德仁将继承皇位，其生日将被宣布为国家节日。

明仁在致辞时提到新潟县糸鱼川市的 火灾 ，导致许多人在寒冷天气下被迫离开家园，希望他们身体健康无损。

糸鱼川市一间中式餐馆周四发生火灾，火乘风势蔓延，烧毁超过150间房屋和店铺，数人受伤，几百名灾民要在庇护所栖身。

出席明仁天皇参贺大典的日本王室成员在皇宫阳台向民主挥手致意。左起皇太子妃雅子、皇太子德仁、天皇明仁、皇后美智子、亲王文仁、亲王妃纪子、文仁的女儿真子公主和佳子公主。-路透社-

虽然明仁周五没有进一步提到退位问题，不过他本周二在皇宫召开记者会，表示非常感谢民众在他有关“生前退位”的讨论上倾听意见，从各自的立场出发，设身处地地进行思考。

这是他自8月发表电视讲话以来，首次公开谈及有关退位问题的心境。他回顾称，“那是回首作为天皇的自身步伐，数年来对今后应有形态和职责的思考”。他还强调，讲话“是在与内阁商议后发布的”。

今年8月，明仁透过电视台发表预先录制的讲话，强烈暗示生前退位的意愿，理由是年事已高，当时82岁的他担心身体机能下降。

明仁表示，天皇是国家团结的象征，以往曾出现过天皇生病时社会陷入停顿的情况，驾崩哀悼期也长达一年，给国家带来不利影响，所以他正在思考是否有可能避免这样的情况，恳请国民理解他的心思，认真考虑改革日皇制度的问题。

明仁发表电视讲话后，日本首相安倍晋三表示，严肃对待发言，组建了有关退位问题的专家会议，至今已倾听了专业人士的意见等，正在推进完善法律的讨论。

有分析指出，政府以制定仅限现任天皇的特别法为中心展开讨论，力争在明年的例行国会上获得通过。